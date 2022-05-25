1名男網友在《爆廢公社》貼出3張照片，1台綠色的天價超跑違停在人行道上，原PO不禁好奇問：「這是什麼車」，貼文一出吸引大批網友們的目光，在文章下留言：「你買不起的車」、「這不是車，這是移動別墅」、「罰錢事小，怕被撞賠更多」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》以：「這是什麼車，為什麼路邊不停要停人行道上？」發文，照片中可見1台綠色天價超跑大辣辣地停在人行道上的草地旁，車主疑在附近商辦內辦事，大樓周圍並無任何停車格，他便並突發奇想，將愛車開上人行道臨停一下。

照片一曝光，網友們紛紛笑說：「你買不起的車」、「這他的公司，他可以」、「因為有錢」、「罰單比維修單便宜」、「他找停車位的時間就可以把罰單的錢賺回來了」、「因為現在民眾不能拍照舉發，警察來再講，沒人報警就賺到了」、「紅線人行道本來就是有錢人的停車場」、「他差點跟旁邊草原融為一體」、「這不是車，這是移動別墅」。

也有不少人替車主說話：「怕害到路邊開車的人！不小心撞到他，可能全身器官賣光還賠不完」、「做善事，路人在路上撞到要賠更多」、「他自己花小錢，幫路上機車，開車的人省大錢」、「罰錢事小，怕被撞賠更多」、「說真的，我覺得這種等級的停在人行道，除了不在乎罰單之外，還有就是不想害其他人賠到脫褲」。