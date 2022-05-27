位於松山區的民生社區，常被形容是「最適合居住的地方」，有許多名人居住在此，對此，就有網友在PTT home-sale版提到，他印象中民生社區不易找到違停，甚至還去找街景圖確認，發現就連腳踏車都不偏不倚的在格子內，表示民生社區是不是交通最守法的地區？引起其他鄉民熱議。

民生社區違停最少、騎樓佔用最少？網友：檢舉率超高

原PO表示正因為有其他網友拿公館夜市小巷亂停的街景，他就想拿民生社區巷子寬，樹多的街景，結果被一張街景圖給感動到，所以說民生社區是不是違停最少、騎樓佔用最少？有沒有更厲害的地區呢？並詢問原因是不是因為外來遊客少的關係。

「那邊違停馬上被拖吊」、「那邊住戶比較雞歪，愛檢舉」、「那邊住戶檢舉率超高，很多住戶手機都有派出所電話」、「那邊居民檢舉很勤勞，另外建蔽率低人買那麼密集也是原因之一」、「低建蔽率低容積率，車位比車多就少違停啊」、「沒什麼車的地方自然沒有違停，鄉下不也一樣講這個無聊」、「建蔽率低人均停車位多，加上商業沒落變成純住宅區人口密度降低後，自然就會比較少違停」、「那邊軍公教主體，30年前就是家家有車、樓樓三師的高級社區，很少人在那邊搞路邊停車位小便宜啦 」，紛紛表示除了檢舉率超高外，也跟商業沒落、建蔽率低有關。

「民生社區」網友都在討論什麼？與房價脫離不了關係

民生社區因為仿效美國都市計畫，採棋盤式街廓規劃、電線電纜地下化，公共設施十分完善，且公園綠地又多，是台灣第一個美式示範社區，這裡的住戶多以軍公教居多，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查(2021/05/26 - 2022/05/25)來看「民生社區」的熱門關鍵字，可以發現，針對「房價」、「總價」、「單價」、「地段」、「租金」、「公寓」等，民眾都集中在討論關於購屋相關的議題。

民生社區多為老公寓 每坪單價約75萬起跳

從買屋平台搜尋「民生社區」，可以看到出現的物件大多是「很有年紀」的老公寓，屋齡30-50年不等，3房2廳格局為最大宗，多數裝潢都相當氣派豪華，3房的總價均超過2000萬以上，每坪單價最低也有75萬元。雖然優點不少，但因為鄰近松山機場，部分地段會有噪音問題。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月26日至2022年05月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『XXXXXXXX』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。