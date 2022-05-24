1名網友在臉書社團《爆怨公社》以「在馬路上洗車也是很有才」發文，他表示日前開車行經鹿港某路口時，一台白色轎車竟直接將車輛停在大馬路中間，從店家內拉水管洗車，通行時還有一台藍色小貨車停在對向，令原PO超傻眼， 貼文一出引起熱議。

原PO在臉書社團《爆怨公社》抱怨，他於昨（23）日中午開車出門時，行經鹿港某路段時，發現一台白色轎車竟直接停在路口，從附近商家拉水管出來洗車，佔用整個線道，對向還停1台藍色小貨車，原PO小心翼翼從2車之間通行，事後將行車紀錄影片發上網，憤怒寫下：「已檢舉，在馬路上洗車也是很有才」。

影片曝光後，不少網友們紛紛在下方留言：「用哪條檢舉？會收件嗎」、「左邊藍色貨車麻煩順便一下，造成路口死角，車禍幫兇」、「省洗車費600 賠1千多罰單」、「樓主還可以檢舉，車標不符，讓他回去驗車」、「逆向停馬路中央還洗車噢！」、「左邊藍色貨車麻煩順便一下，造成路口死角，車禍幫兇」、「他會說：我家門口不能洗車嗎？拍一個逆向」、「三寶不分廠牌」。

也有眼尖的網友擔心原PO會被反檢舉：「會不會有人拿版主影片檢舉版主逆向啊？自己車牌馬一下」、「他是硬要讓你逆向。再檢舉你吧！這招高招啊」他淡定表示：「不可能，這不符檢舉要件大家放心」。