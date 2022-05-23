為加強職業大型車駕駛人煞車控制基本操作，交通部公路總局新增「機械常識」題庫，包括大型車主煞車、駐車煞車、輔助煞車、輪擋、動力車輛操作及駐車裝卸貨物時注意事項等實務操作，並提供7種外語，將於7月1日啟用。

公路總局表示，每年約有2500餘人申請報考職業大型車筆試，其中以普小客車考職大客約1200人次，報考職大貨約1300人次。現行職業大型車「機械常識」筆試題庫已涵蓋車輛原理、操作、檢驗、維護及保養等項目，新增煞車控制基本操作題目以評鑑職業大型車駕駛能力；而職業小型車「機械常識」題庫則維持不變。另由於職業大型車「機械常識」題庫增加，筆試測驗也增加為25題，測驗時間一樣是20分鐘，以區別不同級別駕駛能力。職業大型車與職業小型車及格標準均是60分。

筆試題庫可於公路總局官網https：／／www.thb.gov.tw監理服務項下機械常識題庫下載，另提供英文、日文、印尼文、泰文、越南文、柬文及緬甸文等7種語言題庫，另監理服務網https：／／www.mvdis.gov.tw考試報名項下也提供汽機車駕照考試筆試模擬考題。