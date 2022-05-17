過去幾年國道及公路客運客源持續下滑，又因疫情影響而嚴重衰退，其中新竹客運、苗栗客運都傳出有意停駛虧損路線，正在居家隔離中的交通部長王國材今（17）日特地與客運業者視訊座談，並釋出振興補助方案及駕駛員就業安心方案。不具名業者表示，交通部有誠意、態度也很好，但目前兩個方案都還只是方向，還不知道實際內容，後續是否能端出牛肉，尚待觀察。

新竹客運日前傳出桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣等34條客運路線，今年9月12日營運許可證到期後，不堪虧損將不再營運；苗栗客運近日也向公路總局反映，車齡補貼款的困境若無法解決，也可能跟進停駛。之後公路總局與地方政府開會協商，表示原則上新竹客運願意再撐2年，至於苗栗客運還要繼續協商。另王國材日前在立法院答詢時也表示疫情期間國道及公路客運運量降了約3成，對業者貸款額度從5億元提高至10億元，也希望透過路線優化，或將運量不高的路線改為聯合派遣，協助業者度難關。

王國材今日與客運業者的視訊會議中，針對業者提出的多項訴求，王國材除要求公路總局加速偏遠服務路線營運虧損補貼的撥款速度，並精算經費以足額補貼；也請公路總局構思振興補助方案，激勵業者載客增加收入。針對新竹客運無意營運的路線，王國材也要求公路總局協助優化整併或轉變營運型態等，半年內提出協助方案，請竹客持續服務。

王國材並請觀光局配合修正獎勵旅行業推廣特色團體旅遊，將國道及公路客運納入配套的銜接交通工具。另針對駕駛人力缺乏問題，將於今年下半年啟動駕駛員就業安心方案。

「大家看開了，把餅做大是不可能的，能維持就不錯了！」業者表示，客運載客量崩跌的問題是整個結構面的、制度面的，絕非竹客、苗客兩家業者。這次座談可以看到交通部有誠意、態度也很好，目前客運的問題就是沒客人、沒司機，因此部長提出的振興補助方案及駕駛員就業安心方案，都有打在痛點上。問題是，兩者都還只是部長宣示的方向，還不知道實際內容，後續是否能端出牛肉，尚待觀察。