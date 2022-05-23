網紅「雪乳戰神」郭鬼鬼不但經常曬辣照，也憑搞怪梗圖影片吸引大批粉絲，動態還不時結合社會時事，日前她模仿「超兇連千毅」，學他畫「勾惡的蛋」放深溝被虧是「溝惡」。近日國民黨台北市議員徐巧芯違停風波在網路上掀起熱議，郭鬼鬼除了忍不住質疑「怎麼沒有警察密錄器還原真相呢？水很深」，還身體力行在直播演出「獨家爆料密錄器畫面」，網友看到「爆乳版徐巧芯」 全樂歪，直呼：「size不對啦！」。

台北市議員徐巧芯19日遭某網友爆料違停紅線，並施壓員警不得開單，此說法事後遭徐巧芯及信義分局打臉，該網友事後也改口求饒。但日前郭鬼鬼針對此事提到，平常警察和民眾有爭議時，都會看到警方公布掛在身上的「密錄器」畫面，可是徐巧芯鬧得沸沸揚揚，卻沒有看到任何畫面浮出水面？讓她有感而發在臉書寫道：「網路上警察密錄器的影片不少耶，這次違停事件怎麼沒有還原真相呢？水很深」。

郭鬼鬼質疑「怎麼沒有警察密錄器呢？水很深」，搞笑拍片模擬現場。（圖／取自郭鬼鬼臉書）

郭鬼鬼雖然強調：「大家理性討論唷，阿鬼只是提出疑惑」，但搞怪不遺餘力的她絕不只打嘴砲，昨(22日)上傳她的「一週兩粒」YouTube影片中，只見郭鬼鬼「假還原」員警密錄畫面，先是飾演員警者一聲哨音喊：「這邊不能停車喔！」，扮成「爆乳版徐巧芯」的郭鬼鬼趕緊跑來車前說：「不好意思我馬上移走」，接著「員警」阻止她移車表示：「麻煩證件！在這邊是違停喔」，演得煞有介事彷彿真的在還原現場。

郭鬼鬼扮成「爆乳版徐巧芯」模擬事件現場，笑翻網友。（圖／取自YouTube《郭鬼鬼Angela》）

接著郭鬼鬼用手機開啟徐巧芯照片說：「這是我！」，然後突然拉開胸口拉鍊大曬爆乳福利，還見笑轉生氣說：「請問一下現在是可以直接開單？還是相關法規我不太清楚，我等下再去警局問個清楚」，員警說：「長官沒關係，沒關係，不用開單你開走好了」；網友看到這段「假還原」密錄器畫面後笑翻，紛紛虧說：「這是議員？size不對啊！」、「報告長官太巨了！」、「是議座，不是長官，哈哈！」。