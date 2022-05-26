桃園市八德區日前有計程車司機載到1名說不清下車處的老婦，司機迫於無奈只好向警方求助，警方在搜尋失蹤人口案件時意外發現老婦與照片內的婦人相似，打電話向家屬確認後，趕緊將人送返家。

八德警分局高明派出所警員呂理銘、張哲禎接獲報案，司機稱是半夜12時許在桃園區中華路路邊載到老婦，詢問下車地點時老婦的回應卻一直文不對題，遲遲無法說出下車點，且精神好像也有點問題，司機表明不收費，趕緊將其載到派出所請求警方協助。

警方連忙詢問老婦一些個人資料，但老婦直喊肚子餓，警方便趕緊拿出泡麵給老婦食用，再耐心詢問其年籍資料並關心身體狀況，不過老婦仍無法明確說出年籍資料或家屬聯絡方法。

警方在搜尋失蹤人口案件時有發現1張老婦的照片，立即撥打電話給孫子確認其身分，終於查出老婦的身分是居住在中壢區的陳姓婦人。其孫子向警方表示奶奶近日失蹤後不知去向，家屬心急如焚，遍尋其可能去處都找不到人，並且已報案協尋，沒想到警方來電通知喜訊，頓時如釋重負。

八德警分局提醒民眾，如有發現走失老人請發揮愛心主動關懷，主動通報警方處理，協助失智老人早日返家，並呼籲家屬家中如有生病、精神障礙失智的長輩，要多給予關心照顧，並可在長輩身上佩戴易辨識身分的配件或申請防走失愛心手鍊及指紋建檔，以防不慎走失時，讓警方迅速查詢比對，第一時間通知家人帶回團圓。