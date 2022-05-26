男子開車門造成女騎士驚嚇滑倒 警方可依道交條例開罰

台中市26歲的范姓男子，25日上午7時許，駕駛自小客停車於梧棲區文匯街近文華街口，范男開啓車門時，剛好47歲的江女騎乘機車行經，被突如其來的開車門，驚嚇造成機車失控自摔受傷；警方指出，依道交條例第56-1條，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人1200元以上、3600元以下罰鍰。

警方調查，范姓男子於25日上午07時37分，開車到梧棲區文匯街近文華街口，范男駕駛自小客停車開啓車門時，不慎造成江女騎乘機車受到驚嚇，機車失控自摔受傷。

警方指出，依道交條例第56-1條，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門，因而肇事者處汽車駕駛人1200元以上、3600元以下罰鍰。警方呼籲，汽車駕駛人於停車開啓車門，務必察看後方有無來車再行開啓行為，以免造成憾事再次發生。