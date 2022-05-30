開發金(2883)旗下凱基銀行推出綠色存款專案，專案資金將運用於再生能源及能源科技發展、能源使用效率提昇及節約、污染防治與控制、水資源節約潔淨或回收循環再利用等四大領域綠色融資需求，攜手企業客戶透過存款也能參與永續，對環境及社會產生正面影響與長期效益，以具體行動支持我國綠能產業發展。此專案計畫書已通過第三方獨立機構審查，後續綠色效益及資金運用將依計畫書執行，並於明年度公開揭露確信報告，以確保資金運用具備實質綠色效益。

目前國內金融業已逐漸接軌國際永續金融趨勢，針對支持綠色產業之金融商品也逐漸多元化，對於實踐我國金管會推動之綠色金融行動方案2.0有相當正面的影響。金管會主委多次表示金融業應發揮永續發展影響力，不論在投、融資上或透過多樣化綠色金融商品，改變企業對於永續發展的看法，以達到議和的效果。

凱基銀行本次推出綠色存款是繼綠色債券、永續債券外的另一項綠色金融商品，率國內銀行之先，依國際慣例進行第三方查核，以提昇綠色存款的可信度及責信機制，對金融業的正面影響力具有啟發作用，相關經第三方獨立機構確信會揭露給參與企業，企業客戶可清楚知悉存款運用範疇及管理方式。凱基銀行希望透各類創新綠色、永續金融商品，引導企業客戶共同參與台灣永續發展，本次產品甫推出即獲企業客戶的熱烈回響。

凱基銀行近年積極以核心業務，支持我國指標性大型再生能源電廠融資計畫，例如2021年統籌主辦昱昶能源新臺幣21億元綠能聯貸案，及志光能源新臺幣57億元地面型漁電共生聯貸案，同時也透過授信支持如國中小學校舍等小型太陽能發電案場之建置。截至2021年12月底，凱基銀行於綠能科技產業之授信餘額超過新臺幣200億元，較前一年度大幅成長超過20%。