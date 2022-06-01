鋒面出海後，全台恢復高溫炎熱，今各地均逾33度，局部地區中午過後有陣雨甚至雷雨。明起至下周日（5日），台灣受西南季風影響，除了持續「熱如盛夏」，仍有大雷雨機率；下周一（6日）滯留鋒重返，恐又帶來大量降雨，民眾應嚴防劇烈天氣。

周五是端午節，也是3天連假首日，氣象專家吳德榮預告，連假期間「滯留鋒不跟我們一起過端午了」，跑到北部海域逗留；取而代之的西南季風，主導接下來的天氣發展。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，他指出，今晨低溫約22至24度，白天迅速回暖，各地氣溫：北部22至33度、中部23至35度、南部24至35度、東部22至36度。午後對流發展，局部地區有陣雨，也不排除雨勢較大的雷雨發生。

根據最新模式模擬，明起至下周日受西南季風影響，迎風面地區有短暫雨，午後轉陣雨或雷雨。吳德榮強調，台灣在暖氣團內，各地「熱如盛夏」，高溫都超過35度。

不過還是別忘了，台灣仍在梅雨季期間，下周一起滯留鋒重返，天氣再度轉為不穩定，充分條件提供強對流發展。部分預報更顯示，滯留鋒南北徘徊，有大量降雨機率，劇烈天氣恐再起。