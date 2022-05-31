「異同體驗『粽』夏葉~幸福綁作伙」課程吸引許多民眾參加。（台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

民眾在現場進行越南粽 DIY 體驗。（台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

台中市第二服務提醒大家，收受國際郵寄包輸入豬肉產品，收件人將處 20 萬到 100 萬元罰鍰。（台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

端午節將屆，移民署中區事務大隊台中市第二服務站為增進多元文化了解，29 日於東勢客家故事紀念館舉辦「異同體驗『粽』夏葉~幸福綁作伙」課程，新住民講師朱燕卿分享越南節慶文化及越南粽 DIY 體驗。站主任周佑仁表示，「同中存異，異中求同」是所有在台人士打破人際及文化隔閡的共有信念，更奠定台灣多元文化的良性基礎。

台中市第二服務站為增進多元文化了解，29 日與台中市春天女性成長協會於東勢客家故事紀念館共同舉辦新住民家庭教育「異同體驗『粽』夏葉~幸福綁作伙」課程，吸引許多新住民及民眾參與，闖關活動也讓大家玩得不亦樂乎。

「四月糴豆煮糖水，端午過後五月催」是越南端午節的歌謠！越南籍講師朱燕卿說，華人的三大節日春節、端午及中秋，在越南感受到的節慶氣氛大同小異，只有端午節的意義不同。

越南人將農曆五月初五視為過了一半的新年，此時是植物生長茂盛、蚊蟲細菌快速孳生的夏日，所以越南人在端午有驅蟲的習俗，端午節的早上父母會為子女準備糯米酒釀、桃、李等水果，而大人則喝雄黃酒，目的是要把體內的毒蟲灌醉，再吃水果把牠們淹死。朱燕卿說藉由驅蟲儀式的介紹，希望疫情在端午後能早日平息，大家回歸正常生活。

台中市第二服務站站主任周佑仁指出，越南的方形粽是春節的慶景食物，與台灣的端午粽的意義及食物雖不同，對節日的重視與世代傳承的心卻是相同的。「同中存異，異中求同」是所有在台灣的人們打破人際及文化隔閡所共有的信念，更奠定台灣多元文化的良性基礎。

周佑仁同時提醒大家，自 111 年 5月 20 日起，收受國際郵寄包輸入豬肉產品，收件人將處 20 萬到 100 萬元罰鍰，請務必告知親友，以免受罰。