百子蓮別稱愛情花，紫粉亮彩在雨中晶瑩剔透。（金門縣林務所提供）

百合花搭配「囍」字裝置藝術，寓意百年好合，十分討喜。（金門縣林務所提供）

百合花期落在端午佳節，正是親子同遊的好時候。（金門縣林務所提供）

金門植物園生態河道旁1萬5000朵鐵炮百合，在南風輕拂中搖曳生姿，與隔岸紫粉亮彩的百子蓮相映成趣，正是端午佳節親子同遊，一日看盡百合花，共享美景的好時候。

金門植物園擁有豐富的自然生態，四季分明的氣候適合球根類花卉生長，縣林務所近年透過農委會林務局補助復育金門百合計畫，在中興大學張正教授團隊的指導與協助下，同步進行鐵炮百合、百子蓮、孤挺花及紅花石蒜等物種景觀栽植作業，在這些具有膨大鱗莖可以儲存養分、水分，即使乾旱環境下仍可綻放亮麗的植物種類，取得相當可觀的栽培成果。

其中，香味清幽淡雅的白天堂鐵炮百合，在度過上周含苞待放時的雨勢後，近3000株連日來陸續爆發，估計有1萬5000朵之多，花期恰巧落在端午節前後，預估若無強降雨來襲，將可維持2周左右。

所長鐘立偉提醒，賞花記得做好防疫、防曬與防蚊蟲措施，讓自己和家人在踏青賞景時，真正開心與象徵純潔、神聖的百合花大融合，留下端午連假的美好回憶。