端午連假即將到來，來高雄旅遊正當時！全台最受矚目的愛河龍舟賽在睽違2年後再次舉行，還有旗津新的網美打卡景點「海之星沙灘俱樂部」也於日前熱鬧開幕，高雄市政府觀光局與各家業者合作，特別企劃端午連假期優惠懶人包，歡迎全國民眾趕快手刀訂房，一起來港都旅遊歡度佳節！

端午來高雄觀賞「2022高雄愛河龍舟嘉年華」刺激熱血的龍舟賽，體愛河驗周邊水上遊憩設施、大型親子舞台劇「出南方劇團」、環保文創市集等活動，順遊亞灣區、鹽埕等相關景點外，還有最具熱帶風情的旗津，也是您不可錯過的選擇，其中，觀光局與高雄在地業者合作，全新打造「海之星沙灘俱樂部」日前熱鬧開幕，日式純白建築在整排椰子樹襯托下，怎麼拍都是網美角度，準備佔滿你手機的相片空間！

觀光局說明，為回饋旗津在地居民，凡設籍旗津前往俱樂部消費可享9折優惠，除提供輕食、啤酒、特色飲品等海邊不可或缺的清涼元素，也不定期舉辦文創市集、露營品牌進駐等活動、未來也會有動力水域活動加入營運，結合旗津藍眼淚、波波草、高雄燈會光幻映像(貝殼館旁)、光影振福(豐收廣場旁)、青鳥(沙灘吧後方)、引路使者(沙灘吧後方)等燈飾進駐，形成旗津夜晚最美的海岸線，夏天的旗津越夜越美麗，連假來旗津海邊或躺或坐，喝杯特調，享受猶如置身峇里島的休閒體驗。