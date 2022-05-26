苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖每年一次的粉紅超跑遶境活動，已成為台灣宗教盛會之一，媽祖為臺灣民間信仰中，最具代表性的神祇，信仰遍布全台，關於在高雄的媽祖，也有許多可能讓大家很意外的point，例如全台獨一無二的岡山壽天宮螺絲媽祖、高雄第一座奉祀媽祖的旗津天后宮、全台最小間的鐵路媽祖廟在三民區朝元宮、肩負起宋江文化傳承任務，也是市府宋江陣活動共同主辦單位之一的順賢宮、以及全台唯一主辦過「海上巡境媽祖會香活動」的林園鳳芸宮，歡迎全台民眾來高雄朝聖特色媽祖，順遊周邊美食、景點、老街，感受高雄歷史文化發展的蛻變，在後疫情時代獲得心靈的充電。

高雄擁有全台獨一無二的螺絲媽祖，就在高雄岡山壽天宮。壽天宮是岡山區香火最鼎盛的廟宇，2015年廟方委請高雄師範大學視覺設計系指導、歷時六個月打造全球獨一無二的「螺絲媽祖」。這座螺絲媽祖是由25,000個螺絲墊片及13,000個螺帽製作，共使用38,000個螺絲扣件，融合岡山在地產業及媽祖信仰，來岡山不僅可一睹螺絲媽祖的面貌，還可順道品嘗羊肉爐、走訪崗山之眼、航空教育館、阿公店水庫及醒村眷村文化。

有元祖女神稱號、高雄歷史最悠久有349年的媽祖廟，就在旗津天后宮，同時也是市定古蹟，早期的旗津為繁榮的重要通商口岸，天后宮是在地居民的信仰中心，也代代口耳相傳「烏魚拜媽祖」的故事，訴說早期漁民為討生活，造成母烏魚與人類孩童間的衝突及傷害事件，媽祖不忍見居民與烏魚兩敗俱傷，於是顯靈降旨，告誡漁民不可過分撈捕。從此，旗津漁民每年冬至過後15天即停止捕撈烏魚。旗津天后宮歷經3年整修後已重新開放，到旗津除了走訪最夯的沙灘藍眼淚及到海產街品嘗美食外，一定要來天后宮感受百年女神魅力，欣賞擁有精美雕刻、剪黏、泥塑、木雕等工藝的宗廟藝術。

高雄聖筊傳奇就在台灣最小的鐵路媽祖廟，位在三民區的朝元宮鐵路媽祖，起源於50多年前，一位台鐵員工撿到信徒遺落在火車上的媽祖、岳府元帥黑白聖像及香火袋，基於對神明的敬重，員工將相片掛在電線桿上供奉，自從鐵道旁電線桿懸掛媽祖聖像後，該段期間再無發生重大交通事故，於是台鐵員工及居民感受媽祖神威，合力興建朝元宮，儘管占地僅約一個半左右的榻榻米大小，然媽祖守護鄰里數十餘年平安，而有「鐵路媽祖」之稱，目前因應高雄鐵路地下化，已先將媽祖聖像、舊廟文物暫安置於倉庫改建的臨時行館，來拜訪鐵路媽祖之餘也可走訪後驛商圈、中都磚窯廠、愛河之心遊覽，來趟都會之旅。

同樣奉祀媽祖的內門順賢宮，於民國89年搬遷至素有「臺灣藝陣之鄉」美名的內門區後，因應廟會需要成立「順賢宮宋江陣」，肩負起宋江文化傳承任務，也是市府宋江陣活動共同主辦單位之一，同時也設田都元帥殿為「宋江館」，宮內神龍、神虎彩繪遠近馳名，其中神虎彩繪稱為「虎視眈眈」，利用彩繪技法，造成視覺效果的差異，讓信眾抬頭仰視做360度旋轉，神虎雙眼也緊盯視線，活靈活現而逼真! 民眾可遠離城市喧囂，順遊周邊內門、杉林、旗山，感受歷史人文魅力。