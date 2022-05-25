白沙屯媽祖神鑾近20年來第8次停駐駕福宴國際創意美食餐廳。（陳世宗攝）

蔡巾壯特將大甲媽、白沙屯媽祖停駕的「壓轎金」分裝送給信眾，期望於疫情期間保佑全民平安。（陳世宗攝）

疫情嚴峻餐廳生意慘淡 「粉紅超跑」8度停駐駕餐廳業者感動泛淚

2022年白沙屯媽祖進香25日沿海線回鑾，「粉紅超跑」中午從龍井區沿台一線往北急行，沿路均未停駕；中午2時許進入清水市區，福宴國際創意美食總經理蔡巾壯率員工30餘人，於中山路跪迎媽祖回鑾；媽祖神鑾近20年來第8次停駐駕該餐廳，讓全體員工都感動得泛淚，成為於疫情嚴峻下久違的小確幸。

白沙屯拱天宮媽祖今天中午1時許，沿台一線往北急行，沿途兩側信眾跟店家準備香案迎接「粉紅超跑」，沙鹿光田醫院及童綜合醫院醫護人員及員工等，都在路旁準備香案及跪地恭迎媽祖回鑾，媽祖神鑾放慢腳步讓信眾參拜並未停駕；沿途店家都準備香案參拜或提供點心、飲品給隨行「香燈腳」取用。

媽祖鑾轎經過沙鹿區市場旁的沙鹿觀音亭時，突然停在原地左右晃動，信眾趕緊下跪參拜，但仍未停駕隨即就往北急行。中午2時許清水福宴國際創意美食總經理蔡巾壯率員工30餘人，於中山路旁人人手持三柱清香跪迎媽祖回鑾；媽祖神鑾略作停頓後，即右轉到該餐廳示意停轎。

蔡巾壯說，媽祖要停駕時發生一件小插曲，工作人急著扛長板凳要讓神鑾停轎時，因天雨不慎滑倒造成板凳散開，他店內剛好有兩張大甲媽祖回鑾時，用來停神轎用的板凳，剛好可以派上用場；並於白沙屯媽祖要離開時送給廟方，以利媽祖沿途停駐駕可使用。

蔡巾壯指出，白沙屯媽祖從2002年開始，分別於2005、2010、2012、2013、2014及今年共7次停駕，2020還在他店內駐駕，他是媽祖的虔誠信徒，大甲媽祖今年9天8遶境進香回鑾時也在該餐廳停駕；他特將大甲媽、白沙屯媽祖停駕的「壓轎金」分裝送給信眾，期望於疫情期間保佑全民平安。

蔡巾壯表示，受到新冠疫情延燒影響，生意從前年就受到波及，今年生意從上個月就開始受到影響，母親節訂單幾乎都快被退光生意慘淡經營，今年白沙屯媽祖8度光臨停駐駕，期望保佑疫情早日遠離全民都能安居樂業，恢復到疫情之前的正常快樂生活。