搶攻端午節商機，寒舍艾麗酒店館內LA FARFALLA義式餐廳於5月25日起至6月3日，限時十天線上銷售「牛排雙饗」外帶餐券，包含重量級牛排「美國精選戰斧牛排38盎司」1,999元，約原價61折，以及「美國頂級安格斯丁骨牛排35盎司」2,999元，約原價6折，適合2至4人共享食用，於8月31日前皆能使用頂級重磅鮮牛美味，即買即享受！

LA FARFALLA義式餐廳於6月1日起將恢復正常營業，同步祭出6月30日前內用「限定主餐」，即可享有加一元升級為套餐，包含麵包、沙拉、湯品、甜點及飲料。外帶跟內用，雙管齊下，讓消費者在端午假期擁有更多選擇。

LA FARFALLA義式餐廳精選兩款人氣牛排特別推出適合2至4人外帶餐，首推開賣單月狂銷近200客佳績的「美國精選戰斧牛排38盎司」原價3,280元，優惠價1,999元，使用美國精選帶骨肋眼牛排，不僅含有豐富的霜降紋路，瘦肉厚實柔嫩多汁，骨與精肉之間筋膜柔嫩美味，更是上好的炭烤食材。依循傳統佛羅倫斯牛排調味方式，以頂級初搾橄欖油、迷迭香、百里香與大蒜醃漬後，於烤檯直火烙烤內外均勻導熱，一次展現牛肉脂香柔嫩的多元風味，再將外層表面烤至金黃酥脆，內層仍完美保留粉紅色的鮮嫩肉質，咬下口中充滿豐厚香甜的肉汁，搭配手工麵包及紅酒醬汁、辣根芥末籽沾醬、檸檬，適合與家人朋友共饗義式熱情美味的佳餚。

饕客最喜愛的「美國頂級安格斯丁骨牛排35盎司」原價5,000元，優惠價2,999元，主廚嚴選美國PRIME等級安格斯的丁骨牛排，包括肉質軟嫩細緻的菲力牛排、口感具嚼勁及擁有豐厚油花的紐約客牛排，兩種風味一次滿足。搭配手工麵包、炭烤田園鮮蔬，以及特製?酒醬、辣根芥末籽沾醬及檸檬，與兩份精選湯品，超優惠價格享受滿足份量，提供疫情期間外帶新選擇。

LA FARFALLA義式餐廳於6月1日起週一至週日，午、晚餐皆恢復正常營業，於6月30日前，鼓勵消費者安心至La Farfalla義式餐廳用餐，每週推出選用主廚推薦的「精選炙烤集」或「精選主菜」限定主餐料理，只要加價一元即可升級為套餐，包含麵包、沙拉、湯品、甜點及飲料。義式美味與多重優惠一次到位，以義國料理來解饞。