由中華民國自動機工程學會(SAE Taipei Section)主辦之「第30屆全國大專校院環保節能車大賽」，於彰化鹿港財團法人車輛研究測試中心(ARTC)舉行，中華(2204)及車輛研究測試中心助力協辦。這場以鼓勵大專青年學生學以致用、培養團隊合作精神與研究創新能力為宗旨的賽事，共吸引來自全國各大專校院菁英共計10所大學、13支優秀隊伍共同參與這車輛工程界的年度盛會，透過競賽評比總獎金共發放近新台幣50萬元。

本屆環保節能車大賽主題為順應節能、減碳的趨勢與車輛智能化、電動化的潮流，除全面採用馬達驅動的純電動車競賽，以提升馬達控制、電池管理及剎車回充等控制技術外，更藉由提高賽道難度來強化車輛懸吊、轉向、差速器等底盤結構的設計水準。在這場兼顧車輛性能與環保節能的賽場上，各參賽隊伍莫不以「力創佳績、拔得頭籌」為努力目標，並透過學生親手設計打造的車輛，以最優越的性能、最佳的節能與最富創意之姿於賽場上相互交流切磋。主辦單位為考驗車輛性能，今年特別在賽道上設置減速丘增加比賽困難度，經由比賽過程讓參賽車輛思考如何強化車輛結構與性能，克服走行時的挑戰。

中華車技術Group朱陳興副總經理自2020年6月起，擔任SAE台北分會理事長一職，與學會全體理監事共同推動全國性工程學術研討會、國際學生交流、及參與美國總會相關等活動，積極促進產學交流與國際接軌。於本賽會期間，除指示動員車廠研發技術團隊，指導並提供參賽隊伍資格審查、動靜態評比等專業建議外，更於賽前帶領參賽學校共同至宏佳騰(1599)、中華車及ARTC進行企業參訪，藉由互動交流，提升同學的汽機車產業的認識與技能。此外，為拓展學生在車輛設計領域視野，學會並於車賽當日安排由陽明交通大學、台北科技大學以及成功大學等三所學校所準備之「FSAE學生方程式賽車」說明車輛設計理念及動態實車觀摩活動，讓整場緊張賽事之餘，提供學生思考更多元之車輛設計元素與理念。

疫情限制社交活動的兩年來，車賽活動的實體賽事也被迫停辦了兩年，今年在學會落實完善的防疫準備及措施，並在國內產業界先進與法人研究單位鼎力支持下，讓所有參與賽事的師生們更加投入這場得來不易的交流賽事，終讓第30屆全國大專校院環保節能車大賽活動得以圓滿地落幕。