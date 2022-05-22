上餐廳好好吃頓美食，是許多人心目中最能療癒身心的休閒活動，但吃到口味不合意的，你會跟店家反應客訴嗎？黑澀會美眉出身的女星瑤瑤(黃喬歆)，不僅身材火辣且個性直率，因此受到歡迎，這幾年她成了綜藝節目的常客，近日瑤瑤上節目，透露曾去日本時上某餐廳吃飯，覺得味道不OK踩雷，因此跟店家客訴，遭餐廳老闆秒掃地出門，但主持人小禎卻說，她根本鬧事。

近日瑤瑤受邀上《今晚開讚吧》節目，討論「我好餓！只要餓肚子就會大爆走」主題，透露之前某次去日本大阪旅遊，到了某個區域是韓國街，她心生想喝韓式牛肉湯的念頭，於是滿懷期待走進其中一間韓式料理店，結果喝了牛肉湯覺得超難吃，難吃到忍不住當場跟店家反應，客訴：「這個味道是對的嗎？」。

據瑤瑤表示，這家店是一個日本老闆開的韓式料理店，店家在聽聞她對口味的客訴後，反應竟是擺了擺手，跟她說：「妳走」，讓瑤瑤覺得不可思議，如今回想，推測是日本人自尊心較高，沒辦法忍受她反應味道不好，因此秒趕她走。

節目主持人小禎聽了之後，立刻抓住關鍵點，突破盲點覺得瑤瑤根本鬧事，「到日本找了一個日本人開的韓國料理，妳有事？！」，瑤瑤忙解釋，當時覺得那是一條韓國街，認為這樣應該東西不會太難吃，小禎反問她：「為什麼不找韓國人開的」，瑤瑤解釋，她也不知道到底哪一間是正港韓國人開的，覺得無辜。