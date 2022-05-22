近日社群上很流行自介po文「關於我可能讓你很意外的Point」，李蒨蓉也大方分享了27點小祕密，其中，第24點她寫道：「我都張開眼睛睡覺，睡越熟眼睛開越大」，引發眾人震驚熱議，李蒨蓉事後又發一文特地解釋此事，表示曾因這因這樣眼睛太不舒服就醫，經醫師提醒才發現睜眼睡覺這件事。

對於自白「張開眼睛睡著」這點，李蒨蓉po文表示這是千真萬確的事，且很多人都有這樣的狀況，只是可能不自知，「別說你驚訝，我自己也很驚嚇！」，她透露自己會發現，是多年前一直覺得眼睛不舒服，為此有求助眼科，但每次檢查一切都正常，找不出原因，但她非常確定，最不舒服的時候，是一早剛醒來時，「眼睛乾到爆炸！」。

聽了她的描述，眼科醫師分析，會不會是李蒨蓉睡覺的時候，眼睛是張開的，她聽了還心想：「醫生在跟我開玩笑嗎？我又不是魚，眼睛張開怎麼睡覺？」，於是返家後就立刻去問老公：「我睡覺的時候眼睛是不是打開的？」，老公回答沒有這回事，還質疑「睜開眼睛怎麽睡覺！？」，讓李蒨蓉覺得醫生是在敷衍她。

但這個問題卻一直發生並且毫無改善，每天早上李蒨蓉還是眼睛極度乾澀到甚至無法睜開，直到某次她跟閨蜜去香港玩，好友偷拍了她酒後睡著的照片，發現了端倪，驚呼：「咦，李蒨蓉，妳睡覺時眼睛是打開的！」，此事終於真相大白，李蒨蓉才知道自己剛睡下時，眼睛是閉著的，但睡著後眼皮會慢慢自行打開，睡得越熟眼皮張越大，表示這樣描述起來，好有靈異感，還笑稱自己很適合去當夜班管理員，能邊睡邊賺錢，「結論，原來枕邊人不一定最了解你」。