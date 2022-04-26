OZEN-TS自動翻炒氣炸烤箱。（OZEN提供）

OZEN-TS自動翻炒氣炸烤箱，上下火力360度均勻受熱，10L容量可多層料理。（OZEN提供）

OZEN-TS自動翻炒氣炸烤箱，獨家設計自動拌炒式不沾內鍋，滿足一次雙料理。（OZEN提供）

OZEN真空破壁調理機新款TSV100，獨家智能感應真空技術，可冷熱調理、單獨真空，功能更多元。（OZEN提供）

韓國精品廚房家電OZEN備受女星胡盈禎（小禎）喜愛，也拿下「OZEN TS-V100全營養真空破壁調理機」代言，喜愛烹飪也注重生活品味的小禎認為，選家電就是要以功能性為主，最好挑選操作簡單，可輕鬆做出健康美味料理。

「OZEN」自2018年由台灣總代理雙喬國際楊承翰董事長引進的韓系美型家電，讓頂級廚電精品走入新的時代，不只妝點居家品味，更是上班族和職業婦女烹飪料理的神隊友，長期與雙喬國際合作的社群媒體的主要合作夥伴「羽唐整合行銷」Angela表示，韓國餐廚用品及電器品牌，近幾年來在台市場接受度越來越高，主要是韓系產品的造型風格感，用色獨特而且繽紛時髦，像在廚具、家居用品，也加入粉嫩色調，相當受到市場歡迎。

羽唐整合行銷推廣韓國品牌廚電用品進入第四年，業者觀察韓國在這七、八年間不論是鍋具、家電以逐漸走向美型設計的路線打進市場，而目前廚電產品當中，這兩年來已成為全民居家必備的廚神「OZEN-TS自動翻炒氣炸烤箱／氣炸爐」主要獨家設計的內鍋式配件跟一般品牌不同，特別做了可自動旋轉的翻轉功能，在韓國當地最常用來作辣炒年糕及烤蔬食時需要翻炒的料理，而上層搭配層架烤網，達到一次雙料理，10公升的容量卻大大滿足煎、煮、烤、炸、烘，CP值超高！最常料理的烤雞、烤蔬菜，甚至是簡單的烘焙點心都可以，氣炸烤箱必需要有下火才可以做西點烘焙，它獨家的瞬熱效果升溫快、不用預熱、溫度精準是最大的優點，零廚藝也能變大廚！

目前家電除了功能多元之外，在外型選色也是否能與居家裝潢色調搭配也是選購上的一大考量，初期推出奶油白、松露黑，在去年疫情爆發期間已熱銷一空！今年已推出限量的奶霜白、蜜桃粉，連時尚界知名老師及部落客也都入手這款氣炸烤箱。羽唐坦言，台灣市場價格競爭激烈，因此在選品更備受考驗，不只要兼具美學與實用，為了更方便消費者在使用延伸，陸續引進專用的多功能不銹鋼烤盤、矽膠防燙手套以及多款造型的高碳鋼烤模，希望能讓消費者買回家之後，將功能發揮到極致。

除了長賣的「OZEN-TS自動翻炒氣炸烤箱」，事實上OZEN品牌最早期引進討論度超高的「真空破壁調理機」，在今年上市新機種「OZEN TS-V100全營養真空破壁調理機」也是重頭戲！疫情當前更要注重食物攝取的營養，像是每天都必需要喝一杯幫助體內環保的綠色蔬果汁、綠拿鐵的族群都是愛好者，真空最大的好處還能延緩氧化，身為連續兩年的產品代言人小禎也都愛不釋手，這台OZEN TS-V100全營養真空破壁調理機，除了製作真空果汁之外，更增加可攪打熱食湯品的功能，此外更有別於市售類似產品，還貼心增加外接式的單獨真空功能及多款周邊真空容器，讓消費者上更豐富多元，更有許多體貼長輩的子女，會選購它來製作全食物的營養品給長輩飲用，也兼顧大部分的消費需求，可以說是注重健康養生、忙碌上班族必買品項。