苗栗縣白沙屯媽祖520起駕，還牽起一段姻緣，一對情侶去年因為跟媽祖一起遶境而認識交往，但因為女方在國外工作，婚事一直擱著，今年兩人再度跟著媽祖走，說好若經過戶政事務所就去登記，結果媽祖聽到了，520起駕第一天中午就到戶政事務所旁的汽車修配廠休息，兩人也依約定辦理結婚登記。

一對情侶520跟著白沙屯媽祖走，約好經過戶政事戶所就去登記，結果願望成真。(翻攝自YouTube)

「粉紅超跑」白沙屯媽祖鑾轎20日凌晨從苗栗通霄鎮拱天宮起駕，當天一大早進入台中市海線，中午駐駕梧棲汽車修配廠休息到下午2點半，而在西北方500多公尺、約走路2分鐘就是梧棲戶政政事務所，促成一對情侶就地結婚。

這對情侶表示，兩人是去年白沙屯媽祖遶境相遇，半年前論及婚嫁，但因為女方在國外工作，婚事一直擱著，今年兩人說好跟著媽祖走，若媽祖鑾轎有走去戶政事務所就登記，沒去的話就算了，結果520當天跟著媽祖走，真的經過戶政事務所，原本還想說媽祖不休息就不登記了，但媽祖中午卻在戶政政事務所附近的修車廠休息，趁著媽祖在休息，兩人跑去戶政事務所登記結婚，完成終身大事。

對此網友們看了也驚呆，紛紛留言：「媽祖做媒牽的好姻緣，恭喜！要幸福喔」、「這媒人婆太強大了」、「好幸福唷，緣份很神奇」、「真棒，媽祖婆賜姻緣，一定會幸福的」。