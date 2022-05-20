1997年上映的災難鉅片《鐵達尼號》(Titanic)，到現在都還是歷久不衰的最賣座電影，男女主角傑克與蘿絲一幕在船頭相擁高喊「King of the world」的畫面成經典，更是現今許多打卡景點爭相仿效的動作。然而，土耳其傳出一對情侶想耍浪漫，模仿這個姿勢卻失足墜海，最後就如同電影結局，男子獲救後已成冰冷遺體。

Joven muere intentando recrear la escena de Titanic con su novia, los jóvenes bebieron alcohol antes y perdieron el equilibrio cuando quisieron hacer la pose de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, el joven Furkan Ciftci, de 23 años murió ahogado, en Turquía. pic.twitter.com/7KUZWSDT44 — Chapoisat (@ChapoisatMoises) May 17, 2022

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，一對正值青春年華的23歲情侶奇夫特奇（Furkan Ciftci）與蒂納爾（Mine Dinar），15日晚間相約科賈埃利省(Kocaeli)一處碼頭邊喝酒、邊釣魚，享受兩人世界。監視器畫面拍下，幾杯黃湯下肚後，他們異想天開越過碼頭圍欄，想像自己是電影《鐵達尼號》的傑克與蘿絲，奇夫特奇想耍浪漫從背後環抱女友，重現經典畫面，下一秒卻失去平衡，雙雙墜落海裡。

報導指出，當地漁民見狀立刻衝上去救人，先是抓住了離碼頭較近的蒂納爾，過程才短短幾秒，漂在海上的男友卻消失的無影無蹤，等待救難人員到場搜救後，花了將近2小時才順利將男子救上岸，不幸的是，早已成了一具冰冷的遺體。