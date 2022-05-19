由莫允雯、李至正、夏騰宏等人主演的電影《格瑞特真相》，於5月13日正式上映，而主要演員近日接受媒體採訪時，除了分享拍片的過程及各種辛酸外，李至正也意外透露自己在拍片時曾遭到小石頭插進臉，嚇得現場所有人緊急將他送醫治療的驚險場面。

李至正接受《三立新聞網》訪問時，透露自己曾在2011年與余晉一起拍攝了一部戲劇，在最後一場殺青戲中，劇裡設定在一個爆炸的瞬間，他得向前撲過去，但因為路面不平使他在過程中踉蹌了一下，最後沒有倒在準備好的墊子上，而他也因此整張臉擦在地上，被一顆小碎石直接插進臉中拔不出來，但他還是硬撐完最後一場戲才緊急前往醫院治療。

不僅這樣，李至正還透露他後來在新加坡拍一部警匪片，導演為了求真實，希望將刀直接插向他的眼球，然後要他迅速躲開，但李至正認為這實在太危險，因為這已經不是皮膚燙傷、燒傷什麼的，而是「靈魂之窗」，萬一發生什麼意外後果都不堪設想因此拒絕導演的提議，最後只好用不同方式呈現。

而在電影《格瑞特真相》中飾演法務部調查官的莫允雯，則透露自己不但沒有沒有拿槍對峙的帥氣場面，反而還被槍打到瘀青，甚至一度窒息無法呼吸，但她也慶幸自己拍戲這麼久還沒有受到特別嚴重的傷害，劇組也一直十分照顧所有演員，所有動作都有經過排練，讓她相當放心。