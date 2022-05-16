香港武打男星梁小龍，在1970年代曾在香港娛樂圈與李小龍、成龍、狄龍並稱「四小龍」，之後卻突然消失螢光幕前將近20年，直到2004年於周星馳的電影《功夫》中飾演「火雲邪神」才再度打開知名度，而近日他也拍片公開當年息影內幕，引起網友熱烈討論。

梁小龍曾在1981年時演出《大俠霍元甲》而受到矚目，之後他就受邀前往大陸發展，當時他接受當地媒體採訪時提到「這是我人生中第一次踏上自己的祖國，觀眾對我熱情友好如親人，讓我深受感動，作為一名中國人，我默默的祝福祖國經濟的騰飛」，沒想到回到香港後就遭到封殺。

梁小龍以為頂多被封殺一年，鋒頭過了又能再次拍片，但沒想到一等就是好幾年，期間有不少記者曾追問他為何不出來拍戲，他卻無法說出真正的原因，因為他表示「害怕得罪台灣政府」，直到三年後經濟開始出現狀況得趕快出來工作，卻遭到當時的「台灣自由工會」以言論不當為由，要求他寫悔過書，他直言「我回自己國家演出有什麼錯」而拒絕，在好友多次勸說下才不情願的寫了，但雙方對於內容沒有共識，他只好被迫淡出演藝圈。

梁小龍拍片解釋當年被封殺的原因。（圖／微博）

梁小龍拍片解釋當年被封殺的原因。（圖／微博）

隨後梁小龍便在大陸內地開設酒樓、賓館做生意，直到周星馳多次出面邀請他，他才復出接拍《功夫》，豈料他事後公開痛批周星馳太虛偽，關係因此鬧僵，但梁小龍也靠著《功夫》接下多部武打電影，只是產量大不如前，去年他還與元秋、元華出演大陸網路電影《火雲邪神》，卻因電影劇本及素質太過粗糙，被網友酸爆「消費星爺」讓他人氣不如以往，如今他轉向幕後擔任武術指導，並加入直播帶貨的行列。