藝人澎恰恰日前因向地下錢莊借錢並欠下大筆債款，2年前宣布破產後，就開始透過好友林董（林秉文）協助接洽工作、拼命還錢，但本月2日卻傳出他因不慎滑倒，導致腳掌反折嚴重受傷，一度宣布全面停工，預計得休息半個月，沒想到14日他還是現身錄影現場，硬撐到收工，結果卻因此差點下不了樓梯。

澎恰恰4日才因滑倒摔傷而停止工作，沒想到14日他仍跟著工作團隊一同前往雲林錄製《超級夜總會》，事後澎恰恰也發文透露，當天梅雨鋒面來襲，現場下著毛毛細雨，他的腳在前一天就開始疼痛，到錄影開拍之前緊急請來醫師好友到後台替他處理緩解疼痛，製作單位也在現場準備輪椅讓他可以坐著主持。

但澎恰恰為了畫面好看，最後決定穿上綠色西裝，不坐輪椅也不用拐杖，僅憑自己雙腿的力量，與許效舜、苗可麗一同站在舞台上主持節目，直到11點收工他才敢放鬆休息，但也因為雙腳支撐太久，使他幾乎下不了舞台的樓梯，只能透過工作人員的攙扶，他才能一階一階走下來。最後澎恰恰也有感而發的表示「37年前媽媽交代：舞台上老態、疲態、病態都不要讓人家看出來，不知道是否有人看出來？ 安慰的是我撐過了」。

而高佳群、許志豪、黃鐙輝等演藝圈好友們看到後，紛紛留言「澎哥，辛苦了」、「澎哥，向您的敬業敬禮」、「澎哥加油」，網友也大讚他的毅力及敬業精神，也希望他的腳能早日康復。