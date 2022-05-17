李易峰飾演緝毒警察陳陌。（愛奇藝國際提供）

宋軼飾演女老板蘇青竹。（愛奇藝國際提供）

由李易峰、宋軼領銜主演，馮德倫特別主演的都市犯罪緝毒劇《暗夜行者》，創新打造電影級的刑偵緝毒爽劇模式。劇情講述一位為信仰在深淵裡向陽而生的緝毒員警，背負秘密的陳陌（李易峰飾），為獲取情報潛入東南亞最大毒梟組織，周旋于各方陣營明暗勢力之間。在追查真相的同時，陳陌、蘇青竹（宋軼飾）、廖永嘉（馮德倫飾）各自在暗夜裡潛行所背負的秘密也悄然揭開。

李易峰將在劇中挑戰一人分飾2角的雙面潛伏，在明暗雙線下抵住壓力斡旋於昔日愛人、兄弟、仇人之間，開啟步步為營的緝毒，角色張力爆棚。值得一提的是，此次李易峰與宋軼將高顏搭檔扮演一對臥底情侶，與實力港星馮德倫上演對手戲，3人身份多變且各自背負秘密，彼此間又暗含千絲萬縷的聯繫，精妙設定下將吊足觀眾胃口。

今日發佈一支先導預告和主海報，驚心動魄的肅殺氛圍將一場正義與黑暗的博弈戰直線拉開，凸顯電影級質感。先導預告開場主角陳陌（李易峰飾）一句意味深長的獨白、一個狙擊槍口的瞄準，把故事視野對向那些不為人知的境外幕後。

制毒販毒、激烈打鬥、倒計時炸彈等實景拍攝的兇險場景，隨之連番開炸上演，強節奏下不斷衝擊著觀眾的視覺感官。而光明與黑暗的角逐博弈裡，多陣營伏筆層出不窮，各人物身份成疑，讓撲所迷離的危機故事再度反轉，這一群人的真實身份到底是什麼？引發觀眾的猜測與無限好奇。

據悉，該劇在24集短精小的篇幅裡，濃縮涵蓋高達1548場戲，快節奏的敘事讓故事節奏感爆棚，每一場戲每一個實景都以電影級的標準進行創作和把關，既充分滿足當下年輕觀眾對幕後緝毒的獵奇心理，將故事內容與製作質感發揮到極致。《暗夜行者》將於5月22日在愛奇藝國際站獨播，敬請期待。