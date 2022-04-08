海巡署在2021年監控一起走私油品案件時，發現北聯幫份子與巴基斯坦毒梟，組跨國運毒集團，竟然利用油桶包裝掩護，從中東巴基斯坦走私安非他命來台，總計查獲85公斤毒品，海巡署與美國緝毒署聯手追查上源，確認該批毒品從金新月地區（阿富汗、伊朗、巴基斯坦）製造後，從巴基斯坦轉運來台，這也是我方司法單位首度查獲中東地區走私管道。

國內首例！北聯幫自巴基斯坦走私85公斤安毒，海巡查獲8毒梟。（海巡署提供）

海巡署查獲北聯幫份子利用油桶包裝掩護，跨國販運毒品。（海巡署提供）

去年5月間，海巡署偵防分署彰化、基隆、新竹、屏東及金門查緝隊、臺中市政府警察局豐原、第四分局、新北市政府警察局新店、海山分局、航空警察局刑事警察大隊等單位組成專案小組，追查油品走私集團，意外發現北聯幫份子利用油桶包裝掩護，跨國販運毒品，經長期監控後於臺北市某處洗車場起出安毒45公斤。案經臺北地檢署起訴，今年3月法院一審判決，全案8名被告依共同犯運輸第二級毒品未遂罪，分別判處3~7年不等徒刑。

專案小組於臺北市某處洗車場起出安毒45公斤。（海巡署提供）

專案小組於臺北市某處洗車場查獲安毒45公斤，新店山區廢棄車輛內起獲安毒40公斤。（海巡署提供）

專案人員表示，該集團涉嫌長期以相同手法販運毒品，經循線清查集團成員活動軌跡，於今年2月在新店山區廢棄車輛內起獲另批安毒40公斤，共計查獲二級毒品甲基安非他命85公斤。

專案小組於臺北市某處洗車場查獲安毒45公斤，新店山區廢棄車輛內起獲安毒40公斤。（海巡署提供）

專案小組依犯嫌通訊內容及毒品包裝材料研判，這些毒品並非來自傳統金三角地區，為查明毒品產地，特別送請美國緝毒署駐臺辦公室協助鑑定，證實該批毒品是在金新月地區製造；另為向上溯源，將扣案通訊內容與美緝毒署資料庫進行比對，發現與巴基斯坦運毒集團有關，研判毒品在金新月地區製造後，透由巴基斯坦及其週邊國家輾轉來臺。

這是我國首次查獲金新月地區毒品，專案小組認為臺灣毒梟已突破傳統毒品製運路線，開始與中東地區毒梟合作。針對全新毒品產業鍊，臺北地檢署已製成案例報告，請全國緝毒機關嚴密防範。