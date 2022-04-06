今天（4月5日），中國周邊的兩場政治危機正牽動著各方的密切關注。

先看巴基斯坦。

今天下午，巴基斯坦最高法院繼續舉行聽證，就議會取消總理伊姆蘭·汗不信任案投票是否違憲進行裁決。

顯然是因朝野雙方爭執激烈，裁決再次延期。

這場已經持續數周的巴基斯坦政治危機依然結果未明。

還有斯里蘭卡。

斯里蘭卡的最嚴重經濟危機，正引發一場政治動盪。

同樣是在今天，至少40名國會議員宣佈退出聯合政府。同時，執政黨失去在議會中的多數議席。

不出所料，兩國出現政治動盪後，立即就有外媒往中國身上引，猜測它們與中國的關係會否生變。

01

巴基斯坦最高法院今天的聽證牽動著各方神經。

這場緊急聽證昨天就已開始，不少媒體原以為今天下午再次開審後，就會出來一個決定性的結果。但就在剛剛，當地時間下午4點半左右，巴最高法院宣佈聽證再次延期，明天繼續。

懸而未決的聽證會，足見朝野雙方爭執的激烈。

在聽證開始時，外界認為最高法院的裁決存在三種可能：

一是裁定國民議會拒絕不信任案表決違憲，推翻提前選舉的選項。那將對反對派有利，伊姆蘭·汗將不得不再次面對不信任投票，前景堪憂。

二是裁定伊姆蘭·汗推動解散議會的做法違憲，但拒絕恢復議會運作。那客觀上也將使提前大選成行。

三是支持國民議會的決定，進而為提前大選鋪平道路。按照計劃，新一輪大選將在90天內舉行。

最高法院的聽證，標誌著巴基斯坦這場政治危機的最新升級。

在此之前，這場政治動盪已經發酵數周。

直到3月28日，巴反對黨領袖夏巴茲‧謝里夫在國民議會正式提出對總理伊姆蘭·汗的不信任動議，理由是伊姆蘭·汗政府對國家治理不善，沒能振興經濟和打擊腐敗等。

巴基斯坦國民議會原定4月3日就不信任案投票。國民議會共有342席，反對派稱已爭取到足以罷免伊姆蘭·汗的177票。

但到了3日，情況出現戲劇性反轉。

國民議會副議長卡西姆·蘇里以「外國干預」為由，取消了對該動議的表決。隨後，巴總統阿爾維根據伊姆蘭·汗的建議解散議會，宣佈巴基斯坦將在90天內舉行新的議會選舉。

蘇里所說的「外國干預」，被認為指向美國。

伊姆蘭·汗最近在講話中明確指控美國，說是華盛頓策劃了這場不信任投票，以推翻他的政府。

如果伊姆蘭·汗言之有據，那麼美國的所作所為似也可以理解：無論前不久撤軍阿富汗，還是當前烏克蘭危機，華盛頓都認為巴基斯坦沒有提供美國希望獲得的支持。

伊姆蘭·汗更是曾在俄烏衝突前一天到訪俄羅斯。衝突爆發後，巴基斯坦也沒緊跟西方聲調對俄譴責。這在美國看來無疑是在跟自己唱反調。

不過，美方已對伊姆蘭·汗的指控多次否認。

巴反對派也對不信任案以此為由遭拒表示極度不滿，因此又向最高法院提告，挑戰副議長蘇里的決定。

巴基斯坦政局接下來走向何方？目前還未可知。

但一位南亞學者對媒體說，可以預見，美國對巴基斯坦施加影響的意願和動作還會持續。美國還是希望巴基斯坦能在阿富汗和烏克蘭問題上對它予以配合。

尤其是巴基斯坦過去曾經歷過幾次軍事政變，軍方對巴國內政治走向有著重要影響。這次，巴基斯坦軍方已經及時發聲，駁斥有關軍方將介入的猜測，稱與此次政治動盪沒有任何關係。

但外界還是感覺到了軍方與現政府在對美態度上的溫差。

2日，巴基斯坦陸軍參謀長在講話中說，巴基斯坦與美國有著悠久的良好關係，並稱與華盛頓保持關係對巴國家利益「至關重要」。相對而言，伊姆蘭·汗更強調全方位地發展對外關係。

未來，巴基斯坦內部在對美政策上或將面臨較量。

02

受政治動盪影響，巴基斯坦股市走出近一個月以來的最大跌幅。

和巴基斯坦類似，斯里蘭卡也正在經歷股市的急劇下挫。

33%的跌幅使斯里蘭卡股市成為僅次於俄羅斯、今年全球表現第二差的市場。就在去年，斯里蘭卡股市剛經歷過一波繁榮，全年上漲 80%，成為蒙古國之後的全球表現第二佳。

這，均源於斯里蘭卡已經陷入1948年獨立以來的最嚴重經濟危機。

斯里蘭卡的外匯儲備少得已經無法支付燃料進口，由此引發能源短缺。自3月以來，斯里蘭卡每天都輪流停電，4月的停電時間延長至每天13小時。為了省電，不少地方的路燈都不開了。

全國餐廳業主協會主席薩姆帕斯說，斯里蘭卡約一半的餐廳被迫關閉。

斯里蘭卡的服裝業也舉步維艱。男裝零售商兼生產商Stripes & Checks的老闆表示，由於長時間停電，他的公司無法及時完成訂單。

信息技術解決方案提供商Calcey Technologies甚至因應停電，調整了180名員工的上班時間：什麼時候有電什麼時候上班。但由於停電太過頻繁，而且也看不到頭，該公司目前打算將「關鍵團隊成員」派往國外工作。

……

情況正在變得更加嚴重。

斯里蘭卡今年3月的食品通脹率達30.2%。基本食品每天都短缺，如果有的話，價格也會高得令人望而卻步。食品價格的高企，意味著有些家庭每天只能吃一兩頓飯。

由於紙張短缺，斯里蘭卡全國考試被迫取消，至少兩家紙媒停止出版。

由於麻醉劑和其他藥品短缺，醫院無奈取消常規手術。

不斷攀升的通脹率和必需品的短缺，並不是斯里蘭卡可能會變得更糟的唯一跡象。

深受影響的斯里蘭卡民眾開始走上街頭示威抗議。

4月1日，斯里蘭卡政府宣佈全國進入緊急狀態。

4月2日，實施36小時的宵禁。

4月3日，除了總統和總理之外，斯里蘭卡所有部長集體辭職。

4月4日，接受任命不到24小時的央行行長阿吉斯·尼瓦德·卡布拉爾在推特上宣佈，他已提出辭職。

4月5日，針對政府的街頭抗議活動仍在繼續。

同一天，斯里蘭卡議會召開實行緊急狀態以來的首次會議。經過投票，執政黨失去在議會中佔多數議席的地位。

至少40名國會議員宣佈退出聯合政府。

目前，尚不知道這一系列事件的後續影響如何，但斯里蘭卡政局，已經有了動盪的跡象。

03

這一切是如何發生的？

「當前危機是多種經濟因素和全球發展的結果。」斯里蘭卡總統團隊週一發佈的聲明，如此解釋這場經濟危機的原因。

表面看，俄烏衝突是造成今日斯里蘭卡經濟困局的主要誘因。

烏克蘭戰爭加劇全球燃料價格上升，造成全球信貸環境更加嚴峻，從而大幅增加了斯里蘭卡的金融壓力。

這場戰爭還阻止俄羅斯和烏克蘭遊客湧向斯里蘭卡海灘，進一步阻礙斯里蘭卡旅遊業的復甦。

在新冠病毒疫情之前，旅遊業占斯里蘭卡GDP的12%以上，旅遊業收入占斯外匯總額的14%。

斯里蘭卡海外務工人員的匯款，一直是該國外匯儲備的一個重要來源，占比高達26%。但疫情以來，這一金額持續減低，導致該國外匯流動性下降。

據報道，過去兩年斯里蘭卡的外匯儲備下降了70%，如今可能不足20億美元。

問題是，斯里蘭卡必須在今年償還約40億美元的外債，其中包括將於7月到期的10億美元國際主權債券。斯里蘭卡未來5年的債務估計為 260 億美元。

國際貨幣基金組織在一份報告中直截了當地表示，斯里蘭卡面臨的挑戰包括「不可持續的公共債務、低外匯儲備和龐大而持續的融資需求」。

IMF認為，斯里蘭卡存在「明顯的償付能力問題」。

往前追溯，斯里蘭卡的部分經濟政策早已為今天的經濟危機埋下隱患。

斯長期實行廣泛的社會福利補貼政策，對經濟增長與效益的關注不夠，這造成巨大的財政支出壓力，只能靠長期透支財政來支付公務員工資、償還外債等。

高額外債的形成，也絕非一日之寒。

首先是為2009年結束的長期內戰埋單，然後是為戰後建設提供資金……多年累積的巨額債務要求持續清償本金利息，貿易條件惡化和財政赤字加劇又需要借入更多新債保證償還能力，最終導致斯里蘭卡的外債負擔不斷加重。

面對這一局面，斯里蘭卡政府做出妥協，決定向國際貨幣基金組織尋求幫助。

只是，如果接受IMF的救助，不僅可能部分喪失經濟政策制定權，而且也遠不足以支付斯里蘭卡的債務。

一位斯里蘭卡經濟學家表示，IMF救助的真正價值是將之作為「信譽錨」，以此促使世界銀行等其他多邊機構提供支持。

斯里蘭卡歷史上多次接受過IMF救助，這次是否能「從灰燼中崛起」尚未可知。

至少有一點是可以預期的，那就是對華政策的穩定。

中國與斯里蘭卡之間有著深厚的傳統友誼和堅實的合作基礎。2022年是中斯建交65週年和《米膠協定》簽署70週年，兩國守望相助、患難與共素有傳統。

中國會盡己所能給予斯里蘭卡援手，幫助斯里蘭卡度過經濟危機。中斯友誼不會受到過多衝擊。

巴基斯坦也是一樣。

巴基斯坦是中國的全天候戰略合作夥伴，兩國友好合作關係根植於歷史傳統，更根植於當下地緣政治和地緣利益的相互訴求，以及彼此在國際事務中的支持和高度互信。

況且，中國與巴基斯坦各派政治力量都保持著接觸和友好。無論巴基斯坦政局如何演變，都不會對中巴關係全局產生根本性影響。

周邊一直被置於中國外交全局的首要位置。

前有阿富汗、哈薩克，現有斯里蘭卡、巴基斯坦，這兩年因為各自的不同原因出現內部動盪，這都是中國所不願意看到的。但同時，這些動盪或變局都沒有影響相關國家與中國的關係。

這與中國長期以來不干涉別國內政的外交原則直接相關，也是中國周邊外交長期努力的結果。

（本文來源：「補壹刀」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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