拜登倡議「印太經濟架構」。台灣興奮不已，積極表態，渴望加入。無奈，落花有意，流水無情，美方反應頗為冷淡；就連200位跨黨派眾議員致函拜登政府，挺台參加印太經濟架構，拜登似乎也置若罔聞。

盱衡現實，所謂印太經濟架構，不過是美國政客的隨興之作，鏡花水月，當不得真。

既曰「印太經濟架構」，指涉的地區自然是印太地區。不過，印太地區早有全球最大的貿易協定——RCEP(《區域全面經濟夥伴協定》)，何須疊床架屋，再炮製一個以對抗中國為主軸的貿易協定?

今年年初生效的RCEP，共有中國大陸、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南、日本、南韓、澳洲和紐西蘭等15 個會員國，這些會員國全都是印太區域的經濟體，除了中國大陸以外，哪一個不是美國印太經濟架構亟欲爭取的對象?而擬議中的印太經濟架構，是要拉攏RCEP裡的14個會員國外加印度來對抗中國，世界上豈有倡議彼此內鬥對抗做為宗旨的貿易協定呢?

中國大陸人口和GDP都佔了RCEP會員國總和的半數以上，以貿易角度言，RCEP各個經濟體，哪裡會因為美國口惠實不至的畫餅，就此放棄眼前的市場和利益呢?何況，印太經濟架構擬議的內容，無論供應鏈韌性、數位經濟、新能源、減碳、基礎建設，又有哪一項不是中國大陸的強項?美國連以太平洋經濟體為主的CPTPP(跨太平夥伴全面進步協定)都退出了，誰還相信美國真想重返印太經濟合作?

印太經濟架構，鏡花水月，與其水中撈月，蔡政府何不幹點實事?

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