疫情升溫，民眾減少外食，台北士林萬麗酒店推出「地道鮑魚粽」、「萬麗牛肝珍菌豆蕊粽（全素）」外賣，加贈品牌保冷袋，每組售價990元起。為搶端午連假外帶用餐需求，祭出烤鴨兩吃、萬麗軒合菜9折優惠，期間限定預購再贈送特色點心，讓民眾在家也能享用五星美饌。

台北士林萬麗酒店表示，針對端午節推出的「萬麗海味粽3入+芋頭蓮子甜粽3入」5月中旬即熱銷完售。推估端午連假前仍有一波市場需求，特別加碼販售2款粽子組合，以及外帶即食商品，滿足不同消費族群的需求。

台北士林萬麗酒店「地道鮑魚粽」，將蝦米、紅蔥頭、麻油等下鍋爆香，加入古法熬煮的「外婆湯」滷汁均勻拌炒後，用來拌入蒸熟的長糯米，再靜置半小時，讓味道透入米心，口感鹹香滑潤；豐富內餡包括經典滷豬肉、鹹鴨蛋、花菇、栗子，港式臘腸、肝腸及客家菜脯，並放入費時煲煮的鮮美鮑魚，以及日本干貝、國寶櫻花蝦等海鮮而成。

素食珍寶「萬麗牛肝珍菌豆蕊粽（全素）」，主廚選用「穀類的紅寶石」紅蔾米，並以麻油、薑拌炒牛肝菌、椴木香菇、豆輪的醬汁，手炒出鵝黃色糯米，作為雙色米飯，外觀誘人食慾。內餡用料也相當豪邁，「天然滋補食品」羊肚菌口感爽脆，適合素食者當作攝取蛋白質的來源；廣受各國廚師熱愛的牛肝菌，散發獨特的濃郁香氣，為素食料理增添風味。有「山珍之王」美稱的椴木香菇，入口細緻甜美，帶來如鮑魚般的高級滋味；另外，還加入古早味純樸零食鳳眼果、花生、去皮綠豆及養生紅棗，創造多重口感，讓素食者也能品嚐節慶專屬美味。

滿料雙星組合「地道鮑魚粽2入+萬麗牛肝珍菌豆蕊粽（全素）2入」每組售價1,199元，同時提供單一口味選擇，地道鮑魚粽2入組售價1,099元、萬麗牛肝珍菌豆蕊粽（全素）5入組售價990元；亦有「地道鮑魚粽2入+萬麗櫻花蝦醬1罐」組合，售價為1,499元。凡購買上述組合，皆贈送2022年萬麗品牌時尚保冷袋1個，即日起至6月3日皆可預訂取貨。

因應疫情，台北士林萬麗酒店陸續增加線上預訂外帶商品服務，並在端午連假前祭出優惠，於5月28日至6月1日期間，至酒店購物網站「Ready to GO」限定優惠專區，預訂烤鴨兩吃（限量20組）或萬麗軒雅集四人合菜任一組合，不僅享有9折優惠價2,190元，再加碼贈送特色點心「花樣玫瑰流沙綠豆蕊」4顆（原價280元）。取貨時間為6月3日至6月5日，每日中午11：30～12：30和晚上17：00～19：30。

宴會主廚林光俊拿手招牌料理「烤鴨兩吃」，第一吃為「片皮鴨」，第二吃「椒鹽香蒜鴨架」。萬麗軒主廚王嘉傑精心設計的「萬麗軒雅集四人合菜」，主食為「萬麗招牌吊燒雞」，搭配3道前菜「老醋芹香拌雲耳」、「美人茶香栗子」、「XO醬海蜇絲」，以及「老火足料煲例湯」、「鳳脂金露蒸時鮮」、「清炒季節時蔬」、「櫻花蝦古法珍珠米」，以及主廚私房甜品等。預訂優惠活動贈送的特色點心「花樣玫瑰流沙綠豆蕊」，外型呼應酒店的玫瑰意象，內餡採用新鮮玫瑰花、法國玫瑰醬和玫瑰水，嶄新詮釋傳統糕點。預訂外帶即食商品可至台北士林萬麗酒店購物網站「Ready to GO」訂購。