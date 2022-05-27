疫情升溫，餐飲外帶需求增加，國泰萬怡酒店再度推出「烤鴨四吃 外帶套組」與「怡饗美味 燒烤外帶套組」巧搭出擊，每組1,988元起，一次購足兩組即享十公里以內免運優惠，。同時，MJ Kitchen提供平日早餐及假日午晚餐內用優惠，平日自助早餐享原價買一送一，下殺54折，每位只要420元。而MJ Kitchen也搶搭烤鴨風潮，6/19前推出假日限定「烤鴨吃到飽」，無限供應精選鴨肉美味，加碼再贈每位成人「香酥肥豬蝦」及「海鮮燕窩羹」各乙份，每位原價1,280元起，加入會員再享免服務費。

搶攻宅食商機，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen「掛爐片皮烤鴨四吃外帶套組」即日起再度回歸，一鴨四吃的組合以「片皮鴨肉與鴨摸摸餅皮」為首，以老麵發酵帶有嚼勁的餅皮，夾入厚實的片皮鴨胸肉及各式佐料，淋上甜麵醬越嚼越香。「鴨腿斬件」則選用肉飽扎實的鴨腿部位，酥脆的外皮再淋上以鴨頭及鴨脖熬煮的特調滷汁，搭配冰梅醬大口咬下，香氣四溢。「XO醬爆鴨架」以干貝絲及辛香料熬煮的XO醬入鍋，再與鴨胸、鴨背骨爆炒，陣陣傳出的濃郁XO醬香，讓每一口都令人吮指回味。最後以「慢火皮蛋鴨骨粥」做結尾，將鴨肉骨與粥湯生滾慢火熬煮，讓鴨的天然原味散發至整鍋粥中，以皮蛋將香氣提升。

「怡饗美味 燒烤外帶套組」，一次擁有雙重享受，包含以舒肥沙朗牛、照燒雞腿、豬肉串、南洋烤魚蛋及綜合烤蔬菜集結而成的「舒肥牛海陸三拼外帶組」，以戰斧豬、牛肉串、烤蔬菜、烤鯖魚、串燒天婦羅及洋蔥炒蒜片組合的「戰斧豬海陸三拼外帶組」，再附上「福建鮑魚炒飯」及「Full Moon 滿月精釀泰國冠軍啤酒」，整組原價2,388元，於6/12日前訂購現省400元，每組只要1,988元，以「重量級」的燒烤美味席捲饕客們的味蕾。

「烤鴨四吃 外帶套組」贈送MJ Kitchen經典泰式奶茶2瓶或Full Moon 滿月精釀泰國啤酒2罐，「怡饗美味 燒烤外帶套組」則贈送「春一枝冰棒」4支。如選擇外送服務，單套運費為250元，兩套(含)以上則可享十公里內免運費服務，超過十公里以上運費則另計。此次於六至七月期間限定的外帶套組雙搭出擊，提供饕客們四至八人的便利選擇，只要在三天前預訂，輕鬆在家或辦公室內與家人及同事分享美味。

MJ Kitchen即日起也祭出餐廳內用優惠，至7/15前兩人同行享平日早餐買一送一，每日 06:30 至10:00提供各式豐富多樣的精選早餐，如台灣牛肉麵、現烤鬆餅、蔥燒餅及現榨果汁等美味選擇，每餐期限量15組，每位原價770元，每位只要420元即可享受超值又愜意悠閒的早餐時光。針對熱門的假日午晚餐餐期，即日起於6/19前推出期間限定的「烤鴨吃到飽」，主廚精選各式烤鴨料理，如蜜桃鴨胸、鴨肉擔擔麵、塔香鴨架、慢火皮蛋鴨骨粥等輪番上陣，讓饕客大啖烤鴨好滋味。除了現點現片的烤鴨及各區經典菜色外，每位成人用餐再加贈紮實彈牙的「香酥肥豬蝦」及羹鮮味美的「蟹黃海鮮燕窩羹」各乙份，每位原價1,280元起，現場加入萬豪會員可再享免一成服務費。

【未成年勿飲酒，禁止酒駕】