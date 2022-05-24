松發肉骨茶Song Fa Bak Kut The鍋物料理，讓你免出國也能嘗到新加波道地滋味。（松發肉骨茶提供）

疫情連日達到高峰，越來越多民眾對於外出用餐感到憂慮，「TOAST BOX土司工坊」以及榮獲五次新加坡米其林必比登推介的「松發肉骨茶Song Fa Bak Kut The」均推出限時外帶方案，讓防疫在家的民眾輕鬆品嚐星級美食，一掃連日緊繃的心情。

挾著新加坡最受歡迎的人氣品牌「TOAST BOX土司工坊」，即起至6月30日止，推出取餐前30分鐘來電預定並外帶，凡午晚餐時段均可享有主餐系列8折優惠，無論是以鮮蝦熬煮3小時湯底融合叻沙醬的招牌新加坡叻沙麵、餐肉蛋公仔麵或小魚椰漿飯配雞腿等，多達14款精選南洋主餐任你選擇。

「松發肉骨茶Song Fa Bak Kut The」即起針對招牌商品包裝二款鍋物組合，一是細膩酥軟的豬肋骨肉「招牌龍骨」，二是軟嫩無骨的「鮮嫩里肌」，鍋物組合中均搭配每日由門市親自以大蒜、烘烤後沙勞越白胡椒等食材，經過8小時慢熬煨煮的清香胡椒湯頭的冷凍湯包，手工自製的香滷豆皮、新鮮蔬菜盤以及濃郁鮮甜的老抽醬料包，目前僅開放到店自取，消費者可先行來電預定，並前往指定門市自取，首波上市更加碼推出單筆購買任二鍋再贈「滷豬腳」一份，讓久久無法踏出國門的你，透過在地美食一解思星洲之愁。