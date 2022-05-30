5月5慶端午！馬拉灣第2人只要55元。（麗寶樂園渡假區提供）

麗寶OUTLET MALL 推出精品包特賣活動，COACH、GUCCI、BURBERRY等品牌下殺3.5折起。（麗寶樂園渡假區提供）

麗寶樂園推出三鐵警消月活動，水陸門票2擇1只要250元。（麗寶樂園渡假區提供）

端午節連假即將到來，麗寶樂園渡假區推出最「清涼消暑」的端午玩法和最「萬粽矚目」的優惠。6月3-5日探索世界、馬拉灣推出「5月5慶端午！第2人只要55元」，只要於活動現場購買799元全票，第2人門票只要55元，水或陸擇一園區無限暢玩。麗寶OUTLET MALL 則祭出精品包特賣活動，COACH、GUCCI、BURBERRY等品牌下殺3.5折起。

馬拉灣水上世界，一年一度「萬粽矚目」的人體龍舟競賽將在端午三天連假清涼登場，遊客必須以泳圈組成人體龍舟，透過雙手與雙腳划水前進，考驗團隊默契與速度，最快抵達終點者可獲得價值千元好禮，廣邀全國各地的好手來挑戰用另類方式趣味慶端午。

另外，為歡慶即將到來的9日鐵路節、15日警察節，麗寶樂園在6月份推出「三鐵警消月」優惠活動，讓辛苦的警察、消防與三鐵人員，凡任職於台鐵、高鐵、捷運、警察、消防員、義警、義消、民防的現任人員憑證購票本人即享探索世界、馬拉灣雙園擇一250元的門票優惠，同行親友則享500元門票優惠。

而麗寶OUTLET MALL B區1F國際展演廳於6月1-21日舉辦品牌聯合特賣會，COACH、GUCCI、BURBERRY、等眾多經典且款式多樣的名牌包款，全面3.5折起。 深受年輕人喜愛的丹麥快時尚品牌《ONLY、JACK＆JONES》最低也只要2折。明星藝人最愛的時尚口罩品牌《愛貝恩》，推出防護力同等N95的D2立體醫用口罩，立體剪裁密合貼臉、呼吸順暢，加上雙層熔噴布的4層防護，大大提升防護力，更推出超值獨家組合價。特賣會現場還有德國品牌《彼安特》營養智慧調理機及小家電的福利品出清、愛其華手錶等各知名牌下殺商品，端午連假快來挖寶撿便宜。

防疫期間，麗寶樂園渡假區全力配合中央流行疫情指揮中心的防疫政策，旅客需全程配戴口罩、勤洗手、清潔消毒等。進入渡假區內各場域，需量測額溫，超過37.5度者禁止進入，多處提供酒精供遊客做手部消毒，全場域內廁所、手扶梯、用餐桌椅等公共區域加強環境整理及清潔消毒頻率，持續打造安心安全的旅宿玩樂與購物環境。相關活動訊息以麗寶樂園渡假區官網為準，http：／／www.lihpaoresort.com。