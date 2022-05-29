中央氣象局表示，未來一周主要受西南風影響，天氣大致偏暖，周二起鋒面接近，天氣又有變化，西半部地區及基隆北海岸降雨機率提高，較明顯降雨仍以午後為主；端午連假期間，台灣附近水氣增多，中南部較容易下雨。

一周天氣3階段變化。(圖/氣象局)

明天(30日)各地大多為多雲到晴，午後各地山區及大台北、東北部地區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及中部以北山區並有局部較大雨勢發生的機率，今晚至明晨南部地區有零星短暫陣雨；各地高溫都在30度以上，中南部地區及花東縱谷可以來到33至35度，各地早晚低溫約23到26度。

周二(31日)鋒面接近及西南風影響，大氣轉趨不穩定，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區及大台北、東北部地區並有局部大雨發生的機率。

周三至下周日(6月1日至5日)鋒面再度北抬至長江口附近，台灣位於西南風環境內，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

至於端午連假(6月3日至5日)天氣，目前資料顯示6月5日至6日台灣附近水氣增多，中南部較易有雨，各地雲量增加。6月6日至8日西南風影響，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午間中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。