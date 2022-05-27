受到連日間歇豪大雨影響，台中市東區進德國小外，27號日午被發現有校樹倒塌，直接倒向進化路與富仁街口上，所幸當時無人經過造成事故，但卻造成進化路往東公園路方向交通阻礙，警方並拉起封鎖線，派人前往交通指揮車輛小心通行，現場設置警示交通錐，目前通報建設局派遣作業人員及大型機具將倒塌路樹鋸斷移除。

警方到場發現，疑因連日大雨造成土質鬆軟，校園校樹直接倒塌校外、橫臥路旁，目前考量校樹龐大無法一時採人工搬運，且影響人、車往來安全，暫時拉起封鎖線，待建設局委請外包廠商派人以機具鋸斷樹木並移除。

台中市市議員羅廷瑋表示，台中市近日大雨不斷，導致進德國小靠近進化路與富仁街口的大樹倒塌，服務處接獲消息後第一時間趕往現場關心。同時間校方及當地里長會同公所人員到現場勘災，進一步追查，染有「褐根病」的倒塌校樹因樹根脆弱，逢連日大雨因此不堪而倒塌，幸好並未造成人員受傷。