受到山區連日間歇豪大雨影響，豐原區東陽路146號旁的東陽山區，今天凌晨發生坡路樹倒塌，造成往南陽路方向7米路段交通受阻；豐原分局豐東派出所警員顏誠佑、戴嘉勳獲報後，員警立即設置警示交通錐，並拉起封鎖線指揮車輛改道行駛，通報市政府建設局派遣作業人員及大型機具將倒塌路樹鋸斷移除。
豐原分局豐東派出所警員顏誠佑、戴嘉勳，今天凌晨0時10分接獲民眾報案，稱豐原區東陽路146號旁(東陽山區)，發現邊坡路樹倒塌造成往南陽路方向，7米路段交通受阻，遂請警方到場協助。
警方到場發現，係連日大雨造成土石鬆軟，邊坡樹木倒塌橫臥路中，因樹體過重無法人工搬運，影響人、車往來安全，為免影響用路人行車危險，員警立即設置警示交通錐、拉起封鎖線指揮車輛改道行駛，並通報市政府建設局派遣作業人員及大型機具將倒塌路樹鋸斷移除，並於9時20分排除障礙恢復雙向通車。
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