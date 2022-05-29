疫情升溫，外帶、線上訂餐消費也翻倍成長，誠品行旅推出線上訂餐服務，即日起正式啟動「宅家聚聚│饗樂即時」美食提案，提供20道以上的單點選擇，自取外帶享全面85折優惠，即日起至6月1日，訂購指定餐點再贈電影票，每日限額5組。

廣受旅人喜愛的The Chapter Café全日餐廳及聚聚樓館外中餐廳特別匯聚人氣料理，分別規劃適合小家庭共享的「異國味遊分享餐」與「聚聚合菜」，讓旅人一鍵即可輕鬆享受多款經典美味，亦同步提供20道以上的單點選擇，自取外帶享全面85折優惠，可於專屬得來速車道安心取餐，誠品會員加碼再享點數回饋。

除此之外，誠品行旅推出首波快閃款待，5／28-6／1限時5天，每日前五組分別訂購「異國味遊分享餐」或「聚聚合菜」之旅人，每組即贈誠品電影院電影票2張，可於11／30前自由選擇喜愛的藝文電影，誠摯邀請旅人走進松菸園區，盡情感受一場放鬆身心靈的觀影體驗，The Chapter Café全日餐廳「異國味遊組合」每組3120元，單點每道280元起；聚聚樓「聚聚合菜」每組3040元，單點每道180元起。詳情請見誠品行旅官方網站。