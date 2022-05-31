端午節前後，知名果茶飲連鎖品牌大苑子以「緬懷屈原」推出促銷活動，會員凡於5/30日至6/5日期間掃描大苑子的消費發票，就有機會獲得「愛文芒果冰沙七元優惠券」，把最著時、最清涼的愛文芒果冰沙帶回家，為超吸引人的會員獨家驚喜。
除此，6/3日端午節當日，大苑子特別推出史上最大杯1,000cc的「愛文芒果冰沙最大杯」，整杯倒滿黃澄澄、綿密香甜的芒果冰沙，還可以吃得到新鮮、澎派的愛文芒果果肉，就是要讓芒果控吃好喝滿，享受最著時新鮮的愛文芒果。
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除此，6/3日端午節當日，大苑子特別推出史上最大杯1,000cc的「愛文芒果冰沙最大杯」，整杯倒滿黃澄澄、綿密香甜的芒果冰沙，還可以吃得到新鮮、澎派的愛文芒果果肉，就是要讓芒果控吃好喝滿，享受最著時新鮮的愛文芒果。
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