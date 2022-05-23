台北市環保局建置全市6899座列館公廁專屬QR CODE，民眾發現公廁有任何問題，都可用手機掃描QR CODE即時反映，通知公廁管理單位迅速處理，維護公廁環境精進品質。

公廁的清潔維護，有賴管理人員每日確實清掃及隨時維護，以維持公廁清潔品質，但清潔人力畢竟有限，無法面面俱到，環保局資源循環科管理科長林鈺惠表示，若有適當的使用人意見通報，可使管理單位了解該管公廁缺失，或有可再精進的改善事項，提升公廁整體服務品質，滿足民眾使用需求。

林鈺惠指出，北市列管公廁意見通報專屬QR CODE，自今年初開始逐步建置試辦，由系統建置試辦期間至5月中，公廁使用反映回饋事項計139件，其中表揚清潔維護成果37件、清潔維護改善建議94件，餘為其他建議共8件。

她說，針對所有民眾通報案件，環保局皆已前往公廁現場查察，並督導管理單位改善或輔導在一定期間內完成修繕。

環保局表示，後續將持續宣導、輔導公廁管理單位就民眾反映事項，依不同性質評估改善期程，納入公廁管理精進作為，除提升管理單位形象，亦藉公私合力，共同努力提高北市公廁如廁品質，提供民眾乾淨的如廁環境。

環保局說，目前新冠肺炎疫情日趨嚴峻，持續新增案例，提醒民眾應加強防疫不可鬆懈，如廁後勤洗手並保持社交距離，如未能保持社交距離，請佩戴口罩，共同擁有安心潔淨舒適的如廁環境，提升如廁品質及衛生。