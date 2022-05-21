台中市環境保護局21日舉辦「東勢綠資材中心」開工動土儀式，預計明年底完工。(台中市政府提供)

台中市每年約有1萬公噸的廢樹枝產生，如何有效循環再利用？台中市環境保護局21日舉辦「東勢綠資材中心」開工動土儀式，將耗資3800萬元興建「東勢綠資材中心」，預計明年底完工；期許未來東勢綠資材中心興建完成後，能夠解決山城區廢樹枝去化問題，給廢木一個再表現的機會。

環保局設施大隊長蔡德一指出，「東勢綠資材中心」有別於一般廠房建築以鐵皮屋建置呈現，現場保留百餘棵老樹的同時，使建築融入周遭自然環境，並使用綠建材標章產品，及將土方於基地內平衡使用，現階段已取得財團法人台灣建築中心候選綠建築黃金級的評定，將人、建築物與大自然親密連結在一起。

環保局長陳宏益說，過去很多資源都被錯置，像是廢樹枝不應該直接丟進焚化爐處理，它是可以再利用的資源。東勢綠資材中心蓋在東勢區清潔隊資源回收場區內，是全台灣第一個蓋出黃金級綠建築的清潔隊部，也是以實際行動及資源來照顧第一線辛苦的基層清潔隊同仁。

陳宏益強調，成立東勢綠資材中心主要就是要給山城區的廢樹枝一個正確的去化管道，讓廢樹枝能夠被妥善再利用，落實循環經濟的理念；台中市以實踐綠色永續為目標不斷精進，利用綠資材中心的技術給廢樹枝一個循環再利用的機會，民眾到環保局「廢木料銀行」可免費申請領用不用還。

環保局分別於山、海、屯各區規畫設置一座綠資材中心，以就近收受鄰近區域的廢樹枝資源；東勢綠資材中心每月破碎量約1000公噸，有效解決廢樹枝問題的同時，讓廢樹枝能夠被妥善再被利用，象徵台中建構綠色城市的願景更往前邁進一大步。