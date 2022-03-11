「榮情蜜意張國榮影展」正式海報。（甲上提供）

已故巨星張國榮寫下無數傳奇，影視歌三棲的他在每個領域都成為先驅，為亞洲娛樂圈帶來了形象、音樂、流行文化各方面的重大突破，不僅連年刷新暢銷金曲紀錄，參演的影視作品同樣橫掃國際影展，以及金馬獎、香港金像獎多項大獎肯定，從日本、韓國到歐美各地，張國榮在觀眾心中都占有一席之地，崇高地位更是無可取代。

為紀念張國榮，台灣片商甲上娛樂在4月1日特別舉辦「榮情蜜意張國榮影展」，由榮獲華語影史迄今唯一一座金棕櫚大獎的《霸王別姬》數位修復版領軍，與《胭脂扣》4K修復版、《英雄本色》4K修復版，共3部張國榮經典之作重返大銀幕。從《霸王別姬》不瘋魔不成活的程蝶衣，到《胭脂扣》俊美多情的十二少，到《英雄本色》兄弟情深的宋子傑，讓影迷們能以最高畫質緬懷「哥哥」張國榮的盛世美顏。

《霸王別姬》讓張國榮成為首位主演電影而獲得奧斯卡金像獎最佳外語片提名的香港演員，以「程蝶衣」一角驚豔全球，將以數位修復版重回大銀幕，該片不僅贏得華語影史唯一一座金棕櫚大獎，獲得奧斯卡最佳外語電影提名，奪下金球獎最佳外語片、英國演藝學院電影獎最佳外語片等大獎殊榮，更被《時代雜誌》評選為「全球百大不朽電影」、英國權威媒體BBC評選「百大經典外語片」，堪稱是張國榮從影生涯作品獲獎紀錄最為輝煌的代表作。

榮登金馬影展票選「影史百大華語電影」的《胭脂扣》，自籌拍期間就有故事，導演關錦鵬透露，梅艷芳當時主動推薦由張國榮演出十二少，因為他們之間有種特別的默契，無法想像是另一個人來演，堅持一定要找張國榮搭檔。導演關錦鵬回憶當時兩人親暱互動：「梅艷芳跟張國榮在綺紅樓抽鴉片的那些身體接觸，梅艷芳都是直接放開來演。」顯見這對組合缺一不可。

原本十二少只有10多句台詞，直到張國榮定裝當天一穿上長衫，就彷彿看見十二少本尊，立刻打動了原著小說作家李碧華，主動為他添加戲份，導演關錦鵬也跟著增加他的工作天數，最後十二少在電影中比起原著人物形象更為濃厚、富有色彩，更因此獲得第8屆香港電影金像獎最佳男主角的提名，成為千萬影迷難以忘懷的淒美經典。今年適逢《胭脂扣》在台上映35周年，該片第一次以4K修復版放映於全台映演，細膩重現梅艷芳、張國榮兩位傳奇巨星的相依身影。

還有《英雄本色》4K修復版，由億萬票房導演吳宇森執導，三大巨星張國榮、周潤發與狄龍同台飆戲，該片當年一上映即打破香港票房紀錄，在台灣與韓國掀起了警匪片狂潮，更紅遍全亞洲，火爆的槍戰場面、經典台詞，以及張國榮所演唱的電影主題曲《當年情》，至今仍讓眾人津津樂道，吸引許多導演翻拍和致敬。

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