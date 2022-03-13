顏正國今（13）日則率領李千那、張寗、黃尚禾等演員，來到高雄三鳳宮舉辦首場見面簽名會，吸引大批粉絲到場支持。（柯宗緯翻攝）

顏正國今（13）日則率領李千那、張寗、黃尚禾等演員，來到高雄三鳳宮舉辦首場見面簽名會，吸引大批粉絲到場支持。（柯宗緯翻攝）

導演顏正國繼電影《角頭 2：王者再起》成為票房億萬導演，再度執導演筒並親自主演電影《少年吔》於日前公布正式定檔3月18日全台上映，同時發布正式預告及正式海報。顏正國今（13）日則率領李千那、張寗、黃尚禾等演員，來到高雄三鳳宮舉辦首場見面簽名會，吸引大批粉絲到場支持。

顏正國表示，《少年吔》首場試鏡會在高雄三鳳宮舉辦，因此第一場見面會回到三鳳宮，對他來說充滿懷念也別具意義。另外疫情期間是否會擔心票房，他直說，大家因為疫情悶太久了，並且在各方努力下疫情趨緩，邀請大家用熱情支持國片。《少年吔》將在3月18日上映，由顏正國、黃尚禾、李千那、段鈞豪、張寗主演，花了41天拍攝、成本約5千萬。

「《少年吔，安啦！》是台灣無法取代的經典電影！」顏正國表示，「我只能望著這部片、貼近它，從來沒想要超越的念頭也不可能有續集，我知道我越晚拍當時還在的人會越少，再等的話我拍給誰看？所以抓住機會就想拚了，告訴叔伯輩我知道他們對我的用心，我真的回來了。」

顏正國在《少年吔》飾演服刑出獄的更生人，因過往背景求職屢碰壁，為顧生活，不得不跟之前在監獄裡認識的幫派成員一起犯案，而飾演刑警的黃尚禾，跟顏正國從小就是莫逆之交，卻必須追緝摯友，上演正義跟犯罪之間的糾葛，以及人情兩難的對決。顏正國以「不是朋友無情，是社會現實」、「願通過惡，讓我們看見良善」兩句話形容電影傳達的意涵。