華裔女導演石之予拍攝的皮克斯最新動畫片《青春養成記》是Disney+在台上市以來，首部直接於Disney+推出的動畫電影，果然不負重望，榮登上周觀看冠軍寶座，而全球也掀起一波紅貓熊風潮，打破Disney+全球電影首映紀錄，榮獲首週累積觀看次數冠軍，而電影成功的的最大功臣非導演莫屬。

《青春養成記》完全呈現了13歲花樣少女的叛逆、騷動及忠貞的友誼。導演石之予2歲跟隨父母移民加拿大，雖然從小受西方教育長大，父母的中式思想仍然影響她極其深遠，她加入皮克斯成為第一位華裔女導演後，先後參與了《腦筋急轉彎》、《超人特攻隊2》、《玩具總動員4》等片，後來執導的《包子》更獲得奧斯卡最佳動畫短片獎，藉由這部短片，她將華裔父母過度保護孩子的心情徹底呈現。導演石之予稱拍這部電影，是希望所有人知道，成長時發生的變化都是正常的，並且不要害怕做自己。

《青春養成記》完全呈現了13歲花樣少女的叛逆、騷動及忠貞的友誼。（迪士尼提供）

因為《包子》的成功，石之予終於迎來了她個人首部執導長片《青春養成記》，電影背景設在她成長的故鄉多倫多， 雖然故事靈感來自於一個13歲華裔少女的家庭，但電影其實受到更多動漫的啟發，不僅石之予是宮崎駿迷，製片琳賽柯林斯也對日本動漫如數家珍，「在《青春養成記》裡的女孩友誼，某種程度上是對《美女少女戰士》的致敬，而《亂馬½》有武術、喜劇，對於少女如何變成大紅貓熊的過程，也給了團隊很多想法」。