台南市善化慶安宮今年端午節將開荷蘭古井發送午時水，今年古井水量充裕。(劉秀芬攝)

台南市善化慶安宮每年端午節時都會舉辦活動，從百年荷蘭井取午時水、送香包、點雄黃、玩立蛋、吃小吃，是備受當地民眾期待的活動，去年因疫情嚴峻，只開放取午時水，今年媽祖指示，除了取消飲食活動，送午時水活動照常舉行，而且今年不送香包，改送鄉親快篩試劑。

善化慶安宮表示，今年疫情又升溫，原本打算取消端午節活動，但在主委張志勝擲筊請示媽祖後，獲得2個聖杯、1個笑杯，廟方再繼續擲筊請示媽祖意見，決定不辦飲食同樂項目，果然又獲得聖杯。

善化慶安宮以往端午節除了請民眾吃西瓜、大滷麵，也發送香包、五色線，應景又祈福，今年廟方擬把購買香包的經費轉購快篩試劑，也獲得媽祖同意。原本廟方只準備300份試劑，信徒得知後有意贊助經費購買，但請示媽祖後，有人博不到杯；有人想贊助300份，也被媽祖減到160份，最後發送總數增為760份。

慶安宮總幹事魏素珍1日上午也請工作人員檢視「荷蘭井」水井狀況，由於今年水情不錯，井水蓄水高度離地面約為133公分，魏素珍說，以往水情不好時，水都快見底，離地面有1層半樓高。

魏素珍表示，端午節當天早上7點40分先發送500份艾草；10點20分發送快篩試劑，請民眾現場排隊領取。上午11點10分請道長主持祭儀後，正式開啟荷蘭古井，讓民眾取水，並為民眾點雄黃。魏素珍呼籲民眾，參與活動民眾要遵守相關防疫措施。