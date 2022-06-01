台中市政府文化局舉辦2022「台中市傳統藝術巡演」系列活動，將在端午節6月3日晚上7時於清水紫雲巖邀請明華園戲劇總團帶來經典戲曲《劉全進瓜》，現場還有戲服體驗及摸彩活動，歡迎民眾在遵守防疫規定下，把握機會一起看好戲、抽大獎！

文化局表示，市府為讓市民就近欣賞優質表演及均衡各區藝文能量，自前年起將傳統藝術節活動推廣到台中市山、海、屯、城各區巡迴演出，今年已連續第三年辦理傳統藝術巡演活動。繼去年5場演出都吸引觀眾滿場的盛況，今年更增加為8場活動，並力邀文化部台灣品牌團隊、扶植團隊及台中市優質團隊，從4月起於各區接力表演，場場精采。

今年第4場「傳統藝術巡演活動」，特別邀請明華園戲劇總團於端午節6月3日在清水紫雲巖演出經典劇目《劉全進瓜》，由明華園無敵小生孫翠鳳領銜主演，劇情講述劉全藉唐朝大使一職，送瓜至閻羅殿尋找愛妻，經歷一番艱辛地獄之旅，終於在轉輪台飛出一對比翼鳥。

文化局強調，這段來自幽冥的深情故事，也成後世流傳的一段佳話。活動現場也將配合戲服體驗及摸彩活動，精采內容，不容錯過。