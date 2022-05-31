縣府舉辦「2022乘風破浪新竹縣縣長盃龍舟賽」，將在6月3日端午節盛大登場，同時安排精彩活動，6月2日晚上7時新豐鄉池和宮前，有明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳與鄭雅升、陳勝在領銜主演《濟公活佛之雪狐情》大戲，並搭配480秒大型燦爛煙火秀，炒熱龍舟賽活動氣氛。

縣長楊文科表示，睽違2年的新竹縣龍舟賽，安排精心別緻的系列活動，邀請到橫跨台灣四代相傳的歌仔戲劇團的明華園，由「歌仔戲國寶」孫翠鳳等人領銜演出，帶來一場國際級民俗戲曲盛宴，搭配演出前後2梯次480秒的大型煙火，正式拉開龍舟賽活動序幕。

明華園這次帶來招牌戲劇《濟公活佛之雪狐情》，描述驚天動地的人狐之戀，進而引起神仙呂洞賓及濟公間的爭執，展開一場神仙大戰，能讓觀眾在人、妖、神的角色演出中，思考何為真情。

楊文科表示，6月2日晚看完明華園和賞煙火的民眾，別忘記3日一同來看龍舟競賽，本次參加隊伍有34隊，分別由公開組18隊、混合組8隊、機關組4隊、表演組4隊，輪翻登場競技角逐今年的冠軍獎盃。

會場周邊規畫STEAM教育機器人龍舟體驗闖關活動、農特產品展售、文創市集、社區舞蹈表演、防溺救生演練及宣導等活動，適合闔家大小前來參與，務必全程戴口罩，配合做好量體溫等防疫規定。

縣府表示，因應疫情，這次是以最高規格及嚴謹態度辦理龍舟賽事，環保局在活動前後全場清消，選手下水比賽前，也須提供快篩陰性證明才能出賽，同時出入進行管制，並做好量體溫等防疫措施，確保各隊參賽人員、工作人員及縣民安全健康。