端午節將至，新北五股守讓堂推出專屬尪仔標，以及尋寶遊戲「跟著尪仔標漫遊百年古厝」，此外新北市立圖書館五股分館也順勢推出答題送禮以及DIY活動，邀請民眾一同過端午的同時，也重溫兒時回憶。

五股守讓堂這次為了讓民眾過個不一樣的端午節，推出專屬尪仔標，並且在6月4日推出「跟著尪仔標漫遊百年古厝」的尋寶遊戲，邀請民眾體會百年歷史建築之美，勾起民眾童年回憶。

另外因應芒種時節民間夏日送花神的習俗，五股分館也特別在6月11、12日推出「食花采趣」、「記憶留香」、「樂音綻放」三種手作活動。

參加活動的人可以利用剪黏、泥塑、花磚、彩繪等技巧，DIY製作以五股守讓堂建築設計的專屬餅乾，另外還有彩繪卡林巴琴等活動，目的就是要讓民眾能以有趣的方式，更深入了解24節氣。

五股分館整個6月同時推出遊戲主題書展，6月4日只要觀看「線上玩尪仔標遊戲」影片，就可以參加問答遊戲，答題就有機會獲得五股守讓堂的專屬尪仔標。

新北市立圖書館館長王錦華表示，經典童玩尪仔標可以說是一個時代的縮影，這次五股守讓堂透過寓教於樂的方式，來述說老厝歷史，讓許多民眾在端午節不只能欣賞百年建築之美，還能重溫童年回憶。