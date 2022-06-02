桃園市長鄭文燦表示，將協助認定為舊案，不影響後續醫療。(賴佑維攝)

腦癌小天使潘盈希去年10月確診罹患腦癌，家人不放棄希望持續就醫。不過日前家人確診，5月13日潘盈希採線上通報確診。不過她5月30日前往北榮頭部定位發現PCR陽性，才發現當時並未成功通報確診，還要再等14天才能就醫。對此桃園市長鄭文燦表示，將認定為舊案，不會延誤醫療行為。

潘盈希去年10月確診罹患腦癌，經過30次化療後，症狀雖然得到控制，但醫師研判時間剩下約1年。不過她及家人不放棄希望，還保持樂觀，潘盈希和家人一起作畫，更舉辦畫展，期盼帶給其他人溫暖。目前也期盼利用北榮的硼中子捕獲治療，希望讓她健康活下去。

不過潘因為母親確診，5月12日出現相關症狀，5月13日採線上掛號領藥，請診所通報確診，並利用健康益友軟體登錄。雖然已經過14天，潘盈希5月30日到北榮頭部定位時採檢確診，才發現5月13日視訊看診、健康益友並未成功。

父親說，因為醫院認定確診日是5月30日，需要隔離14天。他說，癌症診療已經被耽誤，原定6月6日住院、6月8日到清大治療，都因為需要居隔14天全部泡湯。他說，他們沒做錯事情，沒有害到人，卻因為簡單通報的狀況失誤，造成無法彌補的蝴蝶效應。他也提到。硼中子治療除了昂貴的費用，也需要時間串連，再差一點點，就會前工盡棄，只希望政府單位能夠幫更正正確的資料。

對此鄭文燦回應，第一時間就安排小妹妹到榮總去住院，感謝榮總的醫療團隊，後續的治療也做得相當的準備。衛生局已經協助判定為5月13日舊案，因此入院的PCR就算是有驗出陽性，屬於確診後陰陰陽陽的階段，並不會當作是確診個案，因此後續的醫療方案仍然可以推動，感謝衛生局以及榮總在第一時間就做了最快的安排。