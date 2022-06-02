央行升息與政策題材發酵，再加上疫情發酵，六都地政局公布的移轉棟數資料顯示，今年5月六都移轉棟數為2.28萬棟，月增1.8%，年減7.7%，跟去年同期相比除了台北市年增2.3%、台中持平，其它四都移轉皆下滑。綜觀六都5月份買賣移轉棟數，台北市3,068棟、月增11.7%、年增2.3%，新北市5,721棟、月減6.4%、年減12.6%，桃園市3,833棟、月增4.0%、年減1.6%，台中市4,338棟、月減5.1%、年增0.8%，台南市2,233棟、月增15.5%、年減11.3%，高雄市3,648棟、月增7.6%、年減18.8%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，5月建物買賣移轉棟數反映的是4月至5月初的市況，儘管央行於3月中旬升息1碼，緊接行政院於4月初拍板《平均地權條例》修正草案，加上國內疫情自4月初開始升溫，快速擴增至月底單日確診人數突破萬人，但因剛性自住及置產需求仍在，讓六都會區5月房市交易量仍較上月略增1.8%，但可以看到新北市、台中市交易量仍持續下滑，市場氛圍有轉趨觀望的跡象。

政府的打炒房立場鮮明，且後續仍有央行升息的不確定因素，加上內政部再次重申推動平均地權條例修法的決心，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近期大多數的投資型買盤已踩煞車，業者的推案步調也開始放慢，房市的觀望氣氛相對濃厚，使六都5月的買賣移轉棟數，較去年同期減少，前五個月累計買賣移轉量的年增幅也愈來愈收斂。

南部買賣移轉棟數跟去年同期相比則明顯滑落，大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，央行升息並預告可能多次升息，融資成本提高，降低投資意願，且諸多區域房價漲至高點，買方居高思危，市場主力買盤以自用、置產居多。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年房市經歷三個月量縮後，又回升到單月全國三萬棟的水準，但今年從四月底單日破萬新增感染人數至今，每日人數還維持在七、八萬人的水準，雖然近日網路看屋數量已經觸底回升，但距離疫情放緩後的買盤回籠，還需要一段時間。