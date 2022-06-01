今年為穩定經濟、實現穩增長目標，大陸實施新的組合式稅費支援政策，預計全年退減稅2.64兆元（人民幣，下同）。而大陸國家稅務總局1日公佈的調查結果顯示，超過98％的符合條件的企業已享受稅費優惠政策。

中國稅務學會副會長張連起表示，新的組合式稅費支持政策實現退稅、減稅、免稅、緩稅、降費、緩費等政策的疊加發力，為納稅人繳費人減負增效，支持製造業和中小微企業發展，緩解企業現金流壓力等功能。

根據中新網報導，當前大陸中國經濟發展面臨較大下行壓力。全國市場主體已達到1.5億戶。根據調查結果顯示，有92.82％的納稅人繳費人認為新的組合式稅費支持政策對企業生產經營有「非常積極」或「比較積極」的影響。

此外，調查結果還顯示，98.1％的納稅人繳費人對稅務部門落實新的組合式稅費支持政策的措施表示滿意；97.48％通過電子稅務局全程自主辦理新的組合式稅費支持政策業務。